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去宜蘭！北橫台7線49.7K擴大通行了 明起白天每2小時可走15分
「去宜蘭，北橫台7線49.7公里大曼路段終於擴大通行」，公路總局第一區養工處今天上午表示，桃園市復興區台7線49.7公里大曼路段邊坡進行刷坡掛網及噴漿護坡施工後，自3月至今落石逐漸趨緩，決定該路段明天（2日）起，放寬白天每2小時開放戒護通行15分鐘。
北橫公路台7線49.7公里大曼路段去年10月尼莎颱風環流及東北季風強降雨影響，發生大規模坍方中斷，路基流失18公尺，邊坡坍方高度達300公尺，崩塌總面積達近8萬餘平方公尺，嚴重影響道路通行及用路人安，第一區養工處復興工務段積極搶修該路段的坍塌路基缺口和土石，今年1月3日起開放每日2班次戒護通行。
第一區養工處表示，復興工務段持續針對台7線49.7公里大曼路段邊坡進行刷坡掛網及噴漿護坡工程施工，觀察上下邊坡微地動監測站地表震動訊號，3月至今落石逐漸趨緩，5月2日起放寬通行時間，每天8時、10時、12時、14時、16時及17時30分開放通行，每次放行15分鐘，如遇落石坍方立即暫停通行。
為確保用路人安全及辦理邊坡工程復建，在開放車輛警戒通行時段，仍實施預警性封路，後續將視邊坡復建滾動檢討管制措施，如遇天候不佳或地震後、現場持續落石之虞不排除立即封路，禁止人車通行。
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