芒果「在欉黃ㄟ」未必好吃 採收時程影響果肉滋味

每年「立夏」就是芒果上市的時候，芒果品種眾多，採收成熟度攸關果實品質優劣，農委會高雄區農改場表示，常聽到「在欉黃ㄟ檨仔 品質尚好」，但提醒農有不要只迎合「在欉黃」需求，更應了解品種適採期特性的差異，除可減少果實因果肉生理裂變劣變的損失，消費者也可嚐到芒果的好滋味。

農委會高雄農改場長戴順發表示，芒果俗稱「檨仔」，是高人氣夏季水果，也是烘培、加工、冰品等業者愛用的限定季節食材，每年出口值將近6億元，為台灣重要外銷農產品之一。

芒果也為更年性水果，果實在樹上生長發育近成熟時會自行產生乙烯，使果皮轉成亮麗的紅色或金黃色、果實硬度下降、糖度上升等後熟現象，當這些現象出現時，即表示果實品質達到最高。

生產上則常以外觀容易判別的方式，如以果皮轉色作為採收「在欉黃」的指標，內銷 的愛文芒果即是如此，但其他品種如金煌、玉文、凱特、金蜜、台農1號等，「在欉黃」果實的果肉則容易發生壞疽或產生異味、水浸狀等過熟現象，而失去食用的商品價值。

因此，上述品種的芒果建議採收已達生理成熟度的綠熟期果實，再利用乙烯產生器或碳化鈣產生乙烯或類似氣體進行催熟、催色，以降低果實過熟或發生裂變的損失，並維持芒果消費的最佳品質。

戴順發指出，芒果花穗上的小花數千朵，開花、著果及果實生長的時間各不同，果實成熟度則參差不齊，若採收成熟度低的果實，果實糖度不夠、無香氣，失去商品價值；採收太熟果，又擔心果肉劣化、櫥架壽命短。