快訊

報稅季荷包再縮水！兩家手搖飲5月齊漲 網友哀鴻遍野

選前以為要變天 為何巴拉圭執政黨又奪總統寶座？

影／為討2萬！八里槍擊案駕駛落網矢口否認 警控：你就是主嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芒果「在欉黃ㄟ」未必好吃 採收時程影響果肉滋味

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「在欉紅」的愛文芒果。圖／農委會提供
「在欉紅」的愛文芒果。圖／農委會提供

每年「立夏」就是芒果上市的時候，芒果品種眾多，採收成熟度攸關果實品質優劣，農委會高雄區農改場表示，常聽到「在欉黃ㄟ檨仔 品質尚好」，但提醒農有不要只迎合「在欉黃」需求，更應了解品種適採期特性的差異，除可減少果實因果肉生理裂變劣變的損失，消費者也可嚐到芒果的好滋味。

農委會高雄農改場長戴順發表示，芒果俗稱「檨仔」，是高人氣夏季水果，也是烘培、加工、冰品等業者愛用的限定季節食材，每年出口值將近6億元，為台灣重要外銷農產品之一。

芒果也為更年性水果，果實在樹上生長發育近成熟時會自行產生乙烯，使果皮轉成亮麗的紅色或金黃色、果實硬度下降、糖度上升等後熟現象，當這些現象出現時，即表示果實品質達到最高。

生產上則常以外觀容易判別的方式，如以果皮轉色作為採收「在欉黃」的指標，內銷 的愛文芒果即是如此，但其他品種如金煌、玉文、凱特、金蜜、台農1號等，「在欉黃」果實的果肉則容易發生壞疽或產生異味、水浸狀等過熟現象，而失去食用的商品價值。

因此，上述品種的芒果建議採收已達生理成熟度的綠熟期果實，再利用乙烯產生器或碳化鈣產生乙烯或類似氣體進行催熟、催色，以降低果實過熟或發生裂變的損失，並維持芒果消費的最佳品質。

戴順發指出，芒果花穗上的小花數千朵，開花、著果及果實生長的時間各不同，果實成熟度則參差不齊，若採收成熟度低的果實，果實糖度不夠、無香氣，失去商品價值；採收太熟果，又擔心果肉劣化、櫥架壽命短。

戴順發說，農民在推估採收時程，可根據芒果開花的時間推算果實發育的時間，避免過早採收，如金煌的果實於花後100至120日（約7到8分熟）為適採適期；或觀察果實外觀型態、果皮顏色等特徵，如夏雪、台農1號、金蜜等芒果果實飽滿、果肩微突或果頂圓鈍，且果皮略轉黃綠色則為適當採收成熟度。

金煌綠熟果經人工催熟轉成金黃色。圖／農委會提供
金煌綠熟果經人工催熟轉成金黃色。圖／農委會提供

芒果 農改場 農委會

延伸閱讀

300年芒果老樹嚴重腐朽 南投縣府地方共同修剪搶救

好市多再推必吃美食 這款蛋糕「滿滿哈味」超解暑氣

台南山區降雨少 市府出動載水車救芒果

芒果煉乳、花生金萱雪糕 桂冠「5款新冰」沁涼開賣

相關新聞

撈金魚觸法？士林夜市：攤商衝擊大 沒溝通也沒配套

農委會預告「動物保護法」修正草案，未來將禁止攤商以遊戲和娛樂等名義，將動物當作贈品交換，一旦立院修法通過，夜市常見撈金魚...

北車大廳特有風景 日學者讚：台灣社會比日本進步很多

日籍學者小笠原欣幸長年研究台灣政治與文化，他昨天在臉書發文，「30年後的今天，台灣社會比日本社會進步很多」。

去宜蘭！北橫台7線49.7K擴大通行了 明起白天每2小時可走15分

「去宜蘭，北橫台7線49.7公里大曼路段終於擴大通行」，公路總局第一區養工處今天上午表示，桃園市復興區台7線49.7公里...

梅雨季開始 賈新興：周日全台有雨 桃園至彰化有較大雨勢

5月進入梅雨季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五至周日台東留意火燒風，周日受鋒面影響，全台有雨...

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒 台中兩家店已全數下架

針對美式賣場好市多進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」被食藥署邊境抽驗查出A型肝炎病毒陽性，台中市食品藥物安全處今天說，經昨天...

遊客蘭嶼賞景冒險攀岩 美女醫提醒：景點落海沒救活過

蘭嶼日前才發生遊客攀爬龍頭岩墜落意外，近日又有遊客攀爬象鼻岩、情人洞，地方居民拍照貼文直指「超級危險」，並戲稱「把自己當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦