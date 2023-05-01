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撈金魚觸法？士林夜市：攤商衝擊大 沒溝通也沒配套

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
目前台北士林夜市有好幾攤撈金魚攤。記者林麗玉／攝影
目前台北士林夜市有好幾攤撈金魚攤。記者林麗玉／攝影

農委會預告「動物保護法」修正草案，未來將禁止攤商以遊戲和娛樂等名義，將動物當作贈品交換，一旦立院修法通過，夜市常見撈金魚等都觸法，最重罰25萬。目前台北士林夜市就有好幾攤撈金魚攤，士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山說，此修法將對攤商衝擊相當大，但預告修法前，農委會相關人員怎都沒與夜市說明溝通。

蘇文山說，以士林夜市為例，撈金魚攤至少有四攤以上，大部分是小朋友、年輕族群來消費，多是家長帶小朋友逛夜市，屬親子同樂的休閒活動，他是看新聞才得知要修法，甚至罰鍰最重25萬，怎麼農委會預告修法前，都沒有相關公文，也應該要先與攤商溝通，應該要全面考量。

蘇文山提到，未來若修法通過，對全台撈金魚攤商衝擊相當大，業者的營業品項全部都要改變，尤其不僅士林夜市，全台灣夜市都有類似的撈魚攤，也盼政府能有輔導等相關配套機制。

夜市 農委會 親子

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