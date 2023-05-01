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孟加拉灣氣旋出現 鄭明典估1至2周後夏季風到達台灣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
孟加拉灣氣旋今天出現在預報圖中，有完整的「夏季風支持」，氣流由南半球開始，由索馬利亞外海跨越赤道，再沿赤道區到達孟加拉灣，是夏季風到達孟加拉灣的指標現象。圖／取自鄭明典臉書
孟加拉灣氣旋今天出現在預報圖中，有完整的「夏季風支持」，氣流由南半球開始，由索馬利亞外海跨越赤道，再沿赤道區到達孟加拉灣，是夏季風到達孟加拉灣的指標現象。圖／取自鄭明典臉書

孟加拉灣氣旋出現。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，孟加拉灣氣旋今天出現在預報圖中，如果看大範圍流線，這個氣旋有完整的「夏季風支持」，氣流由南半球開始，由索馬利亞外海跨越赤道，再沿赤道區到達孟加拉灣，這是夏季風到達孟加拉灣的指標現象。

鄭明典表示，氣候上，孟加拉灣氣旋會往北北西到西北方向移動，登陸後西南季風會先往大陸華南推進，在1至2周後，赤道區的夏季風才會跨越中南半島經南海到達台灣。

今天正式進入梅雨季，民眾期盼梅雨滯留鋒面快出現，以解除中南部旱象，不過，鄭明典昨天指出，孟加拉灣通常4月底5月初會有氣旋發展，今年還有很明顯的反氣旋，相對濕度非常低，進度有點落後。南海受副高影響，偏乾也是正常，不過今年又更乾，偶爾沿副高邊緣北上的水氣都偏弱。「目前看起來，台灣還會持續一段偏乾的天氣」。

鄭明典曾表示，北印度洋夏季西風的建立過程，通常都是由孟加拉灣出現低壓環流開始，熱帶氣旋在南亞夏季風建立過程會有指標性的作用。

孟加拉灣氣旋今天出現在預報圖中，有完整的「夏季風支持」，氣流由南半球開始，由索馬利亞外海跨越赤道，再沿赤道區到達孟加拉灣，是夏季風到達孟加拉灣的指標現象。圖／取自鄭明典臉書
孟加拉灣氣旋今天出現在預報圖中，有完整的「夏季風支持」，氣流由南半球開始，由索馬利亞外海跨越赤道，再沿赤道區到達孟加拉灣，是夏季風到達孟加拉灣的指標現象。圖／取自鄭明典臉書

孟加拉 鄭明典 南海 天氣動態

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