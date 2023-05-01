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台灣每30年一次災害型大地震？ 氣象局曝2項任務最關鍵

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
以地震周期來看，平均每30年，台灣就會發生一次規模7以上的大震。雖然計算地震周期有其科學意義，但以周期預測地震的意義不大。提升你我防災意識、熟悉防震演練，才是最關鍵的國民任務。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專
以地震周期來看，平均每30年，台灣就會發生一次規模7以上的大震。雖然計算地震周期有其科學意義，但以周期預測地震的意義不大。提升你我防災意識、熟悉防震演練，才是最關鍵的國民任務。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專

每個台灣人一生平均會經歷2次災害型大地震？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專說，以地震周期來看，平均每30年，台灣就會發生一次規模7以上的大震。雖然計算地震周期有其科學意義，但以周期預測地震的意義不大。提升你我防災意識、熟悉防震演練，才是最關鍵的國民任務。

氣象局說，下一次大地震是什麼時候？是全台灣人都急於破解的謎題。在地球科學界，科學家常常會估算某斷層、某地區的地震間隔時間，計算出地震的周期。有紀錄以來，台灣曾經發生15次百人以上死亡的災害地震，千人以上死亡的災害地震也有5次。

能不能用地震的周期或頻率，來推估下次大地震爆發的時間？氣象局說，雖然科學家可以透過挖掘斷層槽溝、地震紀錄來了解某個斷層兩次錯動的間隔時間，即使僅著眼於同一個斷層，但是隨著斷層位態的改變、構造環境的條件不同，仍然很難精確估計下一次錯動的時間。

氣象局說，雖然知道地震周期在學術研究上有其統計和科學的意義，但我們可以把地震周期作為防災準備工作的參考。但面對讓人毫無防備的地震災害，不論你聽到的地震周期有多久，未雨綢繆、防患於未然才是上上之道。

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