梅雨季首道鋒面「這天」報到 未來一周天氣狀況曝光

明天將進入梅雨季，首道鋒面預計本周末報到，中央氣象局公布未來一周天氣狀況，明天受東北季風影響，北台灣仍稍涼，周二起氣溫回升，至周六前溫暖偏熱，留意局部高溫達34度，東半部有局部短暫陣雨，山區少部份午後降雨；鋒面預計周六接近、周日通過，除了南部平地，各地都有局部或短暫陣雨機率。

氣象局指出，明天東北季風影響，北台灣低溫約19至21度，中部以北雲量稍多，東半部地區及西半部山區有局部降雨，澎、金、馬則多雲到晴。周二至周五氣溫回升，須留意局部高溫，西半部高溫約32至34度，東半部高溫29度；東半部仍有局部降雨，其他地區為多雲到晴，山區有少部份午後降雨。

氣象局表示，周六鋒面接近，冷氣團南下，東半部地區有短暫陣雨，中南部山區有少部份午後降雨，北部地區多雲到晴轉局部短暫陣雨，越晚越不穩定，金、馬則有局部短暫雷陣雨的機率；氣溫偏暖變化不大，仍要留意局部高溫。周日鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部地區及澎湖有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，金、馬有局部短暫雷陣雨的機率。