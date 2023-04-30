蛋價剛回穩…國產雞肉亮警報 雛雞每隻漲至40元創新高

國內蛋價才趨於穩定，國內雞肉供給也亮警報。受到氣候及禽流感影響，雛雞缺口擴大，中華民國養雞協會公告，今天起白肉雛雞每隻漲至40元，創下歷史新高。中華民國養雞協會肉雞組理事長邱時恩表示，過去每周雛雞量最多可達530萬隻，現在每周缺約130萬隻，預計8月價格才可能回穩。

邱時恩指出，由於氣候不穩定、溫差太大，加上禽流感嚴峻，面臨種母雞大量死亡及產蛋率不佳的問題，因此才會決定今日起，白肉雛雞價格從原先每隻39元漲至40元，創下歷史新高。

邱時恩說，過去新養雛雞數量每周最高可達530萬隻，如今每周約400萬隻，等於每周少了130萬隻，預計7至8月待氣溫回升、疫情趨緩後，小雞的數量才有可能回到每周新養500萬隻，屆時白肉雛雞的價格也會調降。

農委會畜牧處副處長江文全表示，白肉雞生產周期較快，不太會影響後續白肉雞供應，今年第1季進口白肉雞與去年同期相比較少，但從廠商的訂單來看，今年4至6月每月至少進口2萬噸白肉雞，較去年多；此情況與去年業者更新雞群，現在正處於更新的過度期有關。