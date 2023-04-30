獨／好市多怎出現A肝莓？ 專家指最可能「這環節」出包

知名美式賣場好市多（Costco）進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，驗出A肝病毒，食藥署提醒若60天內曾吃過，需進行「自我健康監測」。專家推估，藍莓在種植時，因水源汙染問題造成A肝病毒殘留的機率較小，最可能的環節應該在「加工出口」前的清洗環節出問題。

衛生福利部食品藥物管理署28日公布，好市多公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，檢驗出A型肝炎病毒陽性，已售出約1.7萬公斤，9427包。食藥署提醒，有食用到本次檢驗出A肝病毒莓果的民眾，若出現突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不適、黃疸等症狀，盡速就醫並告知飲食史；A型肝炎屬法定傳染病，疾病管制署亦已啟動相關措施。

新果國際農產物流執行長黃文弘表示，農產品因為種植過程中出現病毒汙染的情況相當少見，最常見為「重金屬汙染」、「病蟲害汙染」，人類致病性病毒要殘留在作物中，必須要「高濃度」、「大量」的灌溉，否則即使有病毒汙染的水還是會回歸大自循環系統中，不致對人體產生威脅。

黃文弘指出，本次好市多驗出A肝病毒的藍莓其實已不在「農產品」的範疇，凡經過「切、洗、冷凍」等程序後，就進入了「食品」的範疇，例如販售到後市場的水果並不會檢驗大腸桿菌，但現切水果在抽檢時就會檢驗大腸桿菌，因「處理過程中很容易造成汙染」。

「應是藍莓在清洗過程的水源受到A肝病毒汙染。」黃文弘說，食品加工過程中難免有汙染的風險，冷凍水果運輸過程中若「冷鏈」中斷，出現解凍再冷凍的狀況出現時，也可能孳生黴菌，目前從產品的特性當中，A肝病毒較為可能是在加工廠清洗的水源中出了問題，但確切的來源仍需等候檢驗機構調查。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海也說，A肝的傳染途徑多為「糞口感染」，但潛伏期不固定10天到50天以上都有可能，一般人在感染「A型肝炎病毒」後，治療狀況通常都相當良好，也不會像B肝、C肝成為慢性病。

顏宗海說，A肝感染者會出現全身性發燒、腸胃道不適、皮膚黃疸等急性肝炎症狀，其中特別要注意是小便會變成「茶色」，食物的汙染源最常是水果、生菜、沙拉，若出現症狀要趕緊就醫，盡量回溯飲食史告知醫師。