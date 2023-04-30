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蛋價回穩5月下修2至3元？ 北市蛋商公會駁：短時間不會降價

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市蛋商公會表示，目前蛋價仍維持產地價每台斤45.5元、批發價每台斤55元，短時間不會下修。本報資料照片
北市蛋商公會表示，目前蛋價仍維持產地價每台斤45.5元、批發價每台斤55元，短時間不會下修。本報資料照片

國內蛋價近期趨於回穩，產地價及批發價仍維持每台斤45.5點、55元，但傳出5月蛋價有可能下修2至3元。台北市蛋商公會理事長林天來表示，昨天已開會討論，本周仍維持相同報價，短時間不會降價，5月6日的會議也應不會討論價格下修問題，但會觀察進口量及國內蛋雞產能恢復情況，若有必要會召開視訊會議討論。

針對5月蛋價有可能下修2至3元，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，沒有這樣的事情，目前就是依照報紙的報價，產地價每台斤45.5元、批發價每台斤55元，傳統市場零售散蛋每斤合理價約65至70元，認為短時間不會下修蛋價。

林天來表示，會傳出蛋價下修消息，是因先前雞蛋缺乏、黑市哄抬價格，原本每箱動輒1600元，最誇張時每箱要價1900元，如今賣不出去只能大砍價格求售，才會出現批發市場有每箱800元的雞蛋。

林天來指出，依目前的報價，每箱雞蛋合理價格應為1100至1200元、市場散蛋每斤65至70元。現在雞蛋供應回穩，會以穩定目前蛋價為優先，若隨意預測下修蛋價卻沒如期降價，「我們會被消費者罵死」。

林天來說，目前沒有下修的動機，加上考量禽流感疫情仍未完全結束，仍然維持產地價每台斤45.5元、批發價每台斤55元，但也會觀察進口蛋及國內雞蛋產能情況，若有緊急狀況會召開視訊會議進行討論。

蛋價 雞蛋 禽流感

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