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澳交換生老鼠藥中毒險送命 專家：台灣誤食案件少、蓄意多

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
一般殺鼠劑若做成巧克力狀或是其他餌劑的樣式，顏色或氣味都很容易區分，不容易誤食。本報資料照片
一般殺鼠劑若做成巧克力狀或是其他餌劑的樣式，顏色或氣味都很容易區分，不容易誤食。本報資料照片

澳洲來台交換生老鼠中毒事件，北榮臨床毒物部主任楊振昌表示，以北榮來看，毒物中心一年3千多件中毒事件中，殺鼠劑造成的案件約幾十件，且誤食的少、蓄意的多；但家中要特別注意6歲以下小孩、視力退化或失智長者誤食。

24歲澳洲來台交換學生肖雷（Alex Shorey）4月初時不慎吃到老鼠藥，目前仍在醫院搶救中。原本他的家屬質疑是誤食「台灣小吃」，但後經醫療團隊詢問肖雷發病前的進食情況及生活起居，自述應與街頭小吃無關，然而不明白為何會接觸到老鼠藥。

楊振昌表示，目前合法的殺鼠藥為長效型抗凝血劑，因此被稱為「超級法華林」。由於作用時間長，在醫療上用途不大，主要作為滅鼠之用。但以北榮毒物中心收治因殺鼠藥中毒的案件，一年僅約幾十件；且誤食的少，大多是蓄意為之。

楊振昌說，一般殺鼠劑若做成巧克力狀或是其他餌劑的樣式，顏色或氣味都很容易區分；就算是做一罐、一罐的液體，也都有明顯標示，因此不容易誤食。

但因殺鼠劑主要於家庭內使用，因此要注意6歲以下孩童還不會分辨，或是老年人視力不好或失智而誤食。另外，也要注意有些醉酒民眾看到液態的殺鼠劑，在神智不清狀態下，以為是酒而誤食。

若真的誤食殺鼠劑，該怎麼辦？楊振昌表示，根據文獻和臨床經驗長效抗凝血劑1至4毫克就可能引起中毒，不需大量服用。不過抗凝血劑主要是影響維生素K循環，藥效不會快速發揮，通常要到24小時後才會作用、出現症狀，到36至72小時為最強作用期。

因此若是誤食一小時內，還沒出現症狀，可趕緊到醫院以活性碳吸附方式或是洗胃，阻止藥物吸收，或從腸胃道趕緊排出。

若已出現症狀則表示已誤食超過24小時，活性碳吸附和洗胃效果不佳，就必須注射維生素K1；若出血症狀嚴重或是對維生素K1過敏，則必須輸入新鮮血漿改善症狀。

但楊振昌提醒，雖然病患症狀緩解後即可出院，但因殺鼠藥為長效抗凝血劑，表示其作用時間長，病患症狀可能反覆復發，例如國外就曾報告病患拖了8個月仍有症狀，因此仍需持續追蹤；或可先檢測血液濃度和代謝狀況，讓病患攜帶維生素K1返家，必要時服用。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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