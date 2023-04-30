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指揮中心明天解編 打疫苗、確診6大QA報你知

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心27日舉行「終場記者會」，並於明天正式解編。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心27日舉行「終場記者會」，並於明天正式解編。本報資料照片

歷時三年多的疫情指揮中心將於明天退場，上周四也舉行最後一場記者會。指揮中心發言人羅一鈞上周表示，5月1日後防疫團隊和專家小組並未解散，將由衛福部主政成立新冠肺炎防制聯繫會報，持續整備應變，密切監測疫情變化。但新冠病毒並未消失，後續民眾購買快篩、就醫、藥物領取是否改變，都是全民關心的問題。

Q1：新冠疫苗哪裡打？

指揮中心表示，公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，民眾可至疾管署官網「防疫降階區」查詢各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」查詢院所接種資訊；但5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。

不過指揮官王必勝指出，雖然「疫苗+1」催打活動至4月30日為止，但目前傾向疫苗加一的政策，希望民眾2023年至少打一劑，日後年度接種計畫則待ACIP專家委員討論。另隨5月1日後指揮中心解編，防疫走入常態化，同步停止「疫苗接種假」。

Q2：家用抗原快篩試劑實名制5月1日退場，哪裡買？

實名制家用快篩雖然退場，市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都可買到快篩。民眾可至疾管署官網「防疫降階」專區、疾管家、台灣社交距離APP或進線1922專線查詢。

Q3：確診陽性怎麼辦？

3月20日起就已實施輕症免隔離，檢驗陽性者採「0+n」自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解。一般民眾視需要就醫。戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。

有重症高風險因子（65歲以上或慢性病等）速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等重症警示徵象則應立就醫。

Q4：治療費用怎麼算?

輕症但具高風險因子病患維持公費抗病毒藥物及清冠一號；併發症確定病例，意即中重症患者的住院隔離費用為公

費給付。

Q5：長新冠怎麼辦？

「染疫康復者門住診整合計畫」仍繼續收案續至指揮中心解編後6個月，提供整合式照護。

Q6：指揮中心退場後，民眾就不用再戴口罩了？

口罩令已於4月17日幾乎全面解禁，但醫療及照護相關機構、救護車仍需全程配戴口罩，目前政策暫定維持至5月30日。

目前各項防疫物資庫存狀況，家用快篩剩餘6079萬劑、醫用口罩2.76億片、N95口罩961.4萬片、隔離衣240萬件、防護衣82.6萬件。

藥物部分都達9個月以上庫存使用量，瑞德西韋庫存9萬5548劑、倍拉維（Paxlovoid）43萬8988人份、莫納皮拉韋7萬1212人份、預防性單株抗體Evusheld尚餘6738劑。

另外，相關疫情和政策資訊將於每周二疾病管制署例行疫報記者會說明。

新冠疫苗 快篩試劑 口罩

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