沒買好市多「毒苺果」也可能感染A肝病毒 醫示警：少吃2食物

美式賣場好市多（Costco）販售的「科克蘭（Kirkland）冷凍三種綜合莓」被驗出A型肝炎病毒，雖然目前已經全數下架銷毀，但恐怕不少民眾早就吃下肚。對此，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅表示，A型肝炎的潛伏期長達6週，這段時間在飲食上最好盡量吃熟食，少吃冷凍草莓及生食。

許秉毅今（30）日在臉書粉專發文，提到好市多從智利進口的科克蘭冷凍三種綜合莓，被高雄市衛生局驗出有A肝病毒，雖然已經全面下架並銷毀，但同批號商品過去售出近萬包，導致許多民眾相當恐慌。此外，許秉毅指出某些餐廳或烘焙坊有可能購買好市多這款綜合莓，並進一步製成甜點販售，「所以就算不是好市多會員，也可能會無意間吃到該商品」。

許秉毅表示A型肝炎的潛伏期約2至6週，許多感染者感染後不會出現症狀，但糞便裡卻有病毒，因此可能成為新的感染源，「所以這段時間，全民都需留意，自己是否有A肝病毒上身」。許秉毅透露A型肝炎是由「A型肝炎病毒」感染引發的急性肝臟發炎，為法定傳染病，6歲以下兒童感染後，70%沒有症狀或症狀輕微，但6歲以上兒童或成年人感染後，約70％會出現症狀，包括發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、上腹不適，以及黃疸（皮膚及眼睛變黃、尿液顏色變深）。

許秉毅坦言大多數感染者能自然康復，只有極少數病例會發生猛爆型肝炎，但症狀較為嚴重者，還是有可能死亡。許秉毅提到A型肝炎主要的傳染途徑是經口（亦稱糞口）感染，受感染者的糞便含有大量病毒，如果直接或間接食用遭A型肝炎病毒汙染的食物，就有可能受到感染，「臨床上最常見被污染的食品包含水果、蔬菜、貝類、冰和水」。最後，許秉毅再次提醒，A型肝炎的潛伏期長達6週，這段時間在飲食上最好盡量吃熟食，少吃冷凍草莓及生食，如果出現發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、上腹不適、黃疸等A型肝炎的六大症狀，就要盡快就醫。