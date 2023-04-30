保育動物難逃「塑」命 逐步推動減塑、調整消費習慣

綠色和平去年發布陸域保育類動物微塑膠汙染檢測調查，揭露台灣6種野生保育類動物排遺或棲地遭到「塑害」，其中又以黃喉貂排遺微塑膠檢出率最驚人，呼籲政府加速減塑時程。環保署表示，針對一次用產品採循序漸進方式推動減塑政策，讓民眾逐步調整消費習慣。

根據綠色和平調查報告指出，該調查總共採集112個排遺樣本、60升水樣本、32個昆蟲樣本，而在排遺樣本中有604個驗出微塑膠，其中黃喉貂排遺中檢驗出18.65微塑膠數量／克，為此次樣本中微塑膠濃度最高，金門歐亞水獺2.72微塑膠數量／克、石虎1.64微塑膠數量／克、台灣黑熊1.13微塑膠數量／克、台灣水鹿0.09微塑膠數量／克。

環保署表示，自2002年起推動限塑政策，在有替代品的情況下，以法令限制使用購物用塑膠袋、塑膠類等免洗餐具等一次用產品，針對難以執行的情況訂定排除條款；2006年擴大管制免洗餐具、2011年減量及回收一次用外帶飲料杯、2017年至2018年擴大管制購物用塑膠袋，並禁止含塑膠微粒產品。

2021年9月29日訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，今年1月正式實施，透過指引規範行政機關、學校辦理會議、訓練及活動時，不提供免洗餐具、包裝水一次用飲料杯，並參用相關替代措施，作業指引也將視執行狀況滾動檢討。

環保署表示，今年1月也預告「一次性旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，並在本月24日修正部分內容。包含拖鞋不納入禁用範圍，漸進式期程推動，預計今年7月1日前預告、2025年全面實施環保房型，呼籲民眾永續旅遊、合理使用、鼓勵自備。

林務局表示，將持續宣導無痕山林運動，宣導妥善處理垃圾；玉山國家公園表示，落實環保署減塑措施及配合內政部「國家公園減塑精進推動指引」，園區各據點販賣部也不提供購物用塑膠袋、塑膠吸管等塑料產品，也無販售瓶裝水、一次性餐具及過度包裝商品，有需求者可至遊客中心及各服務據點所提供的飲水機，以水壺、環保杯盛裝飲用水。