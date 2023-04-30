新北市飲料店明起禁用一次用塑膠杯 違者最高可罰6000

新北市政府環保局表示，5月1日起「飲料店」不得提供塑膠一次用飲料杯，將派員進行稽查，違者最高可處新台幣6000元罰鍰，限期改善仍未完成者，可按日連續處罰。

環保局今天表示，配合行政院環保署的限塑政策，新北市自去年即著手規劃禁用塑膠一次用飲料杯實施日期，期間多次與轄內飲料業者進行溝通研商。

環保局表示，在掌握業者庫存塑膠杯去化及替代性紙杯備料情形，今年2月間就報請環保署同意，將自5月1日起實施禁用塑膠一次用飲料杯（包含生物可分解塑膠材質PLA杯）政策。

環保局表示，經密集掃街性宣導，以及連鎖飲料店加盟體系的內部溝通，大致已完成準備，以新北轄內目前約有2704間飲料店計算，預估政策實施後，1年可減少3億6800多萬個塑膠杯的使用。

板橋某飲料店李姓店長向中央社表示，為了環保，業者都願配合禁用塑膠一次用飲料杯的政策，雖然塑膠杯成本較紙杯低很多，但只能裝冷飲，紙杯冷熱飲都可以用，何況庫存上減少塑膠杯品項，管理上也比較單純及方便，因此，店裡外帶都只用紙杯。

環保局表示，明天起會派員展開稽查，若業者違反規定，將依照「廢棄物清理法」處1200元以上6000元以下罰鍰，限期改善仍未完成者，可按日連續處罰。