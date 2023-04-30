陽明山花卉中心球根花卉展 5月10日繽紛登場賞百合
今年春初，陽明山的山茶花、櫻花與紫藤花盛開，時序將進入5月，許多球根花卉開始冒芽現蹤，百合花、百子蓮、紅花鶴頂蘭各秀獨特花姿。陽明山的花卉試驗中心將舉辦「球根花卉展」，5月10日至20日繽紛登場，邀請民眾一睹球根花卉之美，感受春天的生命力。
公園處長黃淑如表示，5月上旬是賞百合花的最佳時機，百合花朵呈鐘狀、花瓣漸層狀，色彩豐富多變且具獨特香氣，被譽為花中皇后。花卉試驗中心不只茶花，還有長期培育孤挺花、君子蘭、大理花、大岩桐、海芋等球根花卉。
公園處花卉試驗中心主任宋馥華主任說，「球根花卉展」此次邀請國際藝文畫家王馨敏展出花卉畫作，其畫作特點為繽紛色彩與精細筆觸，完美詮釋球根花卉的多樣性和豐富性，可從不同角度欣賞花卉之美。
球根花卉展於5月10日至20日在花卉試驗中心園藝展覽館登場，每天早上9點至下午4點，周日休館。期間安排2場DIY活動，13日主題為「我們的花花世界＆拓印DIY」，民眾可體驗創作花卉拓印作品，20日則是「苔球DIY」，參加者學做苔球，還能帶回家，增添家居的綠色氛圍。
公園處提醒，花卉中心周邊停車空間不足，可多使用大眾運輸工具，搭乘公車260、303、紅5、皇家客運金山線至山仔后派出所站下車，往加油站方向步行100公尺即可到達。
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