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勞動節連假第2天 國5石碇至頭城近午時速不到50

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
今天是五一勞動連假第2天，上午9時國5已經湧現車潮，時速不到40公里；接近中午時，南下多路段時速仍不到50公里。圖為國道路況示意圖。圖／報系資料照片
今天是五一勞動連假第2天，上午9時國5已經湧現車潮，時速不到40公里；接近中午時，南下多路段時速仍不到50公里。圖為國道路況示意圖。圖／報系資料照片

今為勞動節連假第二天，不少家庭會藉機會返鄉及出遊，其中國道5號一直是熱門路段，全線到宜蘭頭城前目前都不到「順暢」等級，新北石碇南下到頭城時速都不到50，國5今多路段可能出現長時間車多壅塞，用路人若欲前往須留意。

據高速公路1968即時路況顯示，國5在今天上午9時就湧現車潮，時速不到40公里，南港系統-石碇時速僅7公里。如今時間接近中午，環東-南港路段更出現「紫爆」情形，時速僅有3公里；石碇-坪林時速僅有44公里、坪林-頭城時速僅有49公里。西部國道則是大致順暢。

交通部高公局表示，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向，將於今下午3時到晚間8時實施入口匝道高乘載管制，並將針對11個重點路段實施精進式匝道儀控。

高公局也提醒，連假關係讓交通量比起一般周休略增，建議民眾搭乘公共運輸前往目的地，若開車則可利用1968系統查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車規畫。

國道5號行經台北南港、新北石碇及坪林、宜蘭頭城等地，一直是熱門路段，如今接近中午，石碇南下到頭城時速都不到50公里。圖／取自高公局1968官網
國道5號行經台北南港、新北石碇及坪林、宜蘭頭城等地，一直是熱門路段，如今接近中午，石碇南下到頭城時速都不到50公里。圖／取自高公局1968官網

1968 國道 連假 勞動節 塞車

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