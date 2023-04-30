勞動節連假第2天 國5石碇至頭城近午時速不到50

今為勞動節連假第二天，不少家庭會藉機會返鄉及出遊，其中國道5號一直是熱門路段，全線到宜蘭頭城前目前都不到「順暢」等級，新北石碇南下到頭城時速都不到50，國5今多路段可能出現長時間車多壅塞，用路人若欲前往須留意。

據高速公路1968即時路況顯示，國5在今天上午9時就湧現車潮，時速不到40公里，南港系統-石碇時速僅7公里。如今時間接近中午，環東-南港路段更出現「紫爆」情形，時速僅有3公里；石碇-坪林時速僅有44公里、坪林-頭城時速僅有49公里。西部國道則是大致順暢。

交通部高公局表示，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向，將於今下午3時到晚間8時實施入口匝道高乘載管制，並將針對11個重點路段實施精進式匝道儀控。