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建置25處AR景點結合動畫 水道博物館更新體驗設施
台南市政府文化局導入AR科技，透過擴增實境，近日在山上花園水道博物館園區重要場域建置25處AR景點，結合有趣動畫，遊客只要以行動載具，就可輕易了解相關資訊，也讓遊客更輕易認識水道館。
包括南瀛天文館、南科考古館、樹谷園區及左鎮化石館組成的山區博物館協作平台，日前特別舉辦教育訓練，探索科技與博物館的結合，看到消失的老煙囪透過手機重現，大家嘖嘖稱奇，也為傳統展示方式提供了另一項有趣選擇。
文化局長謝仕淵說，展示與教育是博物館相當重要核心精神，但水道博物館受限於國定古蹟身分，硬體運用空間有限，為避免淪為說教或是硬梆梆展示，趁著水道博物啟用百年，近日在立委郭國文協助及市府努力爭取，導入科技特展方式，除透過影顯展現台南水道二抽三送原理，以及在手機或平板電腦上，把消失的煙囪變回來，都是有趣嘗試。
館方說，目前透過解說牌、影片，以及假日定時定點導覽，讓遊客了解水道博物館的前世今生，但因文化底蘊過於豐富，內行看門道、外行看熱鬧，相當可惜，經討論規畫決定引入科技特展，在園區重要場域建置25處AR景點，結合有趣動畫，遊客只要以行動載具，就可輕易了解相關資訊。
館方舉辦成果發表及教育訓練，讓山區館舍夥伴參與並發想在各自專業領域的運用，館方指出，包括浩瀚的天文、埋藏在地下的文物，甚至過往的歷史，都可透過現代化科技重現，增加了可近性。
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