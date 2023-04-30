讓保育動物擺脫「塑害」 23名學者連署籲加快減塑時程
綠色和平去年發布台灣第一份陸域保育類動物微塑膠汙染檢測調查，揭露台灣6種野生保育類動物排遺或棲地遭到「塑害」，引發學術界關注，中研院、成功大學、中興大學、海洋大學、高師大、台師大等23名學者專家具名連署，呼籲台灣政府及企業加速減塑進程，以免動物繼續承受塑膠汙染危害。
根據「綠色和平難逃塑命：台灣保育類野生動物及棲地微塑膠汙染調查」報告指出，台灣黑熊、台灣水鹿、黃喉貂、石虎、金門歐亞水獺等排遺及棲地、飲用水均已受到塑膠汙染，這些保育類動物在自然環境中已攝入塑膠微粒的風險普遍存在，尤其又以黃喉貂排遺微塑膠檢出率最驚人。
綠色和平指出，本研究發布後，內政部雖訂定「國家公園減塑精進推動指引」回應，但該指引範圍僅限國家公園且為自願性措施，為加速減塑進程，邀集關心自然環境、動物生態的專家學者，共同連署「動物棲地減塑宣言」，為野生動物請命，盼政府、企業採取更多措施減少塑膠入侵自然環境。
綠色和平表示，政府應訂定明確減塑時程，逐年減少國有土地內銷售及使用一次性塑膠包裝等用品、定期監測生態系受塑膠汙染情形、投入資源研究塑膠對生態系及保育類動物的長期影響、響應聯合國「全球塑膠公約」，擬定台灣淘汰一次性塑膠包裝等用品的時間表。
同時呼籲企業自主訂立更積極的源頭減塑計畫、增加無包裝或可重複使用包裝的商品，提供消費者更多無塑選擇、在舉辦淨灘、淨山等活動外，邀集企業員工、消費者與社區加入減塑，透過員工教育及消費者溝通，協助減輕消費模式轉型帶來的挑戰。
參與連署的中興大生命科學系助理教授何瓊紋表示，過去的研究與觀察都傾向微塑膠汙染出現在人為活動頻繁的環境、對保育類動物影響較間接，但這次調查顯示微塑膠已進入牠們的棲息地與食物中，凸顯微塑膠汙染對保育動物生存與健康造成的風險。
綠色和平減塑專案負責人張凱婷指出，用過即丟的一次性塑膠是加劇塑膠汙染主因，全球政府將在5月底進行第二次「全球塑膠公約」談判會議，源頭減少塑膠生產及使用、發展重複使用模式都可望進入議程；面對全球減塑趨勢，台灣政府應加快制定淘汰一次性塑膠的期程以及輔導業界轉向重複使用經濟模式，輔導「重複使用產業鏈」布局與發展，避免讓台灣落後於國際。
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