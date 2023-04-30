讓保育動物擺脫「塑害」 23名學者連署籲加快減塑時程

綠色和平去年發布台灣第一份陸域保育類動物微塑膠汙染檢測調查，揭露台灣6種野生保育類動物排遺或棲地遭到「塑害」，引發學術界關注，中研院、成功大學、中興大學、海洋大學、高師大、台師大等23名學者專家具名連署，呼籲台灣政府及企業加速減塑進程，以免動物繼續承受塑膠汙染危害。

根據「綠色和平難逃塑命：台灣保育類野生動物及棲地微塑膠汙染調查」報告指出，台灣黑熊、台灣水鹿、黃喉貂、石虎、金門歐亞水獺等排遺及棲地、飲用水均已受到塑膠汙染，這些保育類動物在自然環境中已攝入塑膠微粒的風險普遍存在，尤其又以黃喉貂排遺微塑膠檢出率最驚人。

綠色和平指出，本研究發布後，內政部雖訂定「國家公園減塑精進推動指引」回應，但該指引範圍僅限國家公園且為自願性措施，為加速減塑進程，邀集關心自然環境、動物生態的專家學者，共同連署「動物棲地減塑宣言」，為野生動物請命，盼政府、企業採取更多措施減少塑膠入侵自然環境。

綠色和平表示，政府應訂定明確減塑時程，逐年減少國有土地內銷售及使用一次性塑膠包裝等用品、定期監測生態系受塑膠汙染情形、投入資源研究塑膠對生態系及保育類動物的長期影響、響應聯合國「全球塑膠公約」，擬定台灣淘汰一次性塑膠包裝等用品的時間表。

同時呼籲企業自主訂立更積極的源頭減塑計畫、增加無包裝或可重複使用包裝的商品，提供消費者更多無塑選擇、在舉辦淨灘、淨山等活動外，邀集企業員工、消費者與社區加入減塑，透過員工教育及消費者溝通，協助減輕消費模式轉型帶來的挑戰。

參與連署的中興大生命科學系助理教授何瓊紋表示，過去的研究與觀察都傾向微塑膠汙染出現在人為活動頻繁的環境、對保育類動物影響較間接，但這次調查顯示微塑膠已進入牠們的棲息地與食物中，凸顯微塑膠汙染對保育動物生存與健康造成的風險。