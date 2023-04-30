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一張圖看降雨趨勢 氣象局：周六又有鋒面接近

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周六另一鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。圖／氣象局提供
周六另一鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。圖／氣象局提供

今天鋒面通過及東北季風增強，中央氣象局說，北部及東北部天氣較涼，東半部地區有局部短暫陣雨，中部以北地區、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；今天整天溫度18到22度之間，其他地方影響較小，白天27到31度的高溫，南北溫差大。

明天東北季風影響，北台灣感受依舊較涼；氣象局說，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，中部以北地區為局部短暫陣雨後多雲，其他地區為多雲，是水氣逐漸減少的一天，因此天氣會逐漸變好。

氣象局說，周二至周五隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有可能出現局部短暫陣雨；此外周三、周四馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局表示，周六另一鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

5月7日將有鋒面接近台灣北部海面，天氣轉趨不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；8日、9日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天東北季風影響，北台灣感受依舊較涼；周二至周五隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。圖／氣象局提供
明天東北季風影響，北台灣感受依舊較涼；周二至周五隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。圖／氣象局提供
今天東半部地區局部短暫陣雨，中部以北地區、南部山區有局部短暫陣雨。本報資料照片
今天東半部地區局部短暫陣雨，中部以北地區、南部山區有局部短暫陣雨。本報資料照片

氣象局 馬祖 東北季風

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