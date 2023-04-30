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COVID-19防疫明天起降級 6大重點一次看

中央社／ 台北30日電
COVID-19明天起降級。本報資料照片
COVID-19明天起降級。本報資料照片

COVID-19明天起降階，疫苗及藥品使用不受影響，但疫情指揮中心解編，疫苗接種假同步退場，回歸一般請假規定，公費疫苗收掛號費，快篩實名制退場，住宿式機構取消定期快篩。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染病改類，過去1197天期間，曾經最多有22萬人同時隔離中，歷經3波本土疫情，全台1023萬人染疫、1萬9000多人死亡，隔離檢疫天數從14+7減到0+N天，口罩淡出日常生活，中央流行疫情指揮中心在5月1日功成身退。

Ｑ：家用抗原快篩試劑實名制退場後，哪裡買得到快篩？

Ａ：指揮中心發言人羅一鈞日前說明，市面快篩供應充足，家用快篩實名制退場後，各藥局、藥妝店、超市、超商仍可買到快篩。

Ｑ：明天開始是不是所有地方都不用戴口罩了？

Ａ：現階段口罩令已幾乎全面解禁，但醫療及照護相關機構、救護車仍需全程配戴口罩，暫定維持至5月30日再檢視。

Ｑ：明天起還能施打公費COVID-19疫苗嗎？

Ａ：公費COVID-19疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。防疫朝向常態化；「疫苗接種假」隨指揮中心解編退場，回歸一般請假規定。

Ｑ：具高風險因子輕症患者還能公費領藥嗎？

Ａ：具高風險因子輕症患者維持公費抗病毒藥物及清冠一號，染疫康復者門診延續，持續提供長新冠整合式照護，中重症住院隔離費用維持公費給付，醫療照護機構落實感染管制。

Ｑ：明天開始所有的住宿式機構都不用定期快篩了嗎？

Ａ：5月1日起取消住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家定期快篩措施；一般護理之家及老人福利機構服務對象定期篩檢措施維持至5月31日止。

Ｑ：指揮中心解編後，疫情還有人監測嗎？

Ａ：指揮中心解編後，將持續透過衛福部「COVID-19防治聯繫會報」，強化相關單位溝通協調，定期盤點醫療及防疫物資整備情形，以利疫情變化或新興變異株出現時即時應變。每週四指揮中心例行記者會走入歷史，但仍會在每週二疾病管制署例行疫報記者會主動說明。

快篩試劑 疫苗 疫情

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