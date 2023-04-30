五一連假台鐵加開57列次疏運 大甲媽回鑾今再增9列次區間快車

五一勞動節連假共3天（4月29日至5月1日），台鐵局4月28日至5月2日加開加班車疏運旅客人潮，共加開57列次，含東線、西線及跨線南北半環列車。另配合大甲鎮瀾宮大甲媽祖遶境進香回鑾，4月30日於海線再加開9列次區間快車。

台鐵局長杜微訪察各單位了解疏運準備情形，首先赴台灣鐵路工會，拜訪公會理事長陳世杰及首席秘書長張文正，感謝工會對勞動節疏運的支持安排，也對台鐵日常業務、勞資協商方式、及公司化福利保障事宜交換意見。隨後赴綜合調度所、北部各站車據點及營運單位，了解疏運及4月26日以來改點辦理情形。