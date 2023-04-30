聽新聞
test
0:00 / 0:00
五一連假台鐵加開57列次疏運 大甲媽回鑾今再增9列次區間快車
五一勞動節連假共3天（4月29日至5月1日），台鐵局4月28日至5月2日加開加班車疏運旅客人潮，共加開57列次，含東線、西線及跨線南北半環列車。另配合大甲鎮瀾宮大甲媽祖遶境進香回鑾，4月30日於海線再加開9列次區間快車。
台鐵局長杜微訪察各單位了解疏運準備情形，首先赴台灣鐵路工會，拜訪公會理事長陳世杰及首席秘書長張文正，感謝工會對勞動節疏運的支持安排，也對台鐵日常業務、勞資協商方式、及公司化福利保障事宜交換意見。隨後赴綜合調度所、北部各站車據點及營運單位，了解疏運及4月26日以來改點辦理情形。
另外，台鐵慶祝勞動節，4月29日舉辦奧斯卡電影欣賞會，邀請員工、各級主管、工會、路警、及台鐵之友參加。杜微表示，電影欣賞會選在京站威秀影城舉行，是台鐵資產參與開發案之一，象徵台鐵資產開發的龐大潛力，後續將更努力提升安全，擴大服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言