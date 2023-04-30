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五一連假台鐵加開57列次疏運 大甲媽回鑾今再增9列次區間快車

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局4月28日至5月2日共加開57列次疏運人潮。圖／台鐵局提供
台鐵局4月28日至5月2日共加開57列次疏運人潮。圖／台鐵局提供

五一勞動節連假共3天（4月29日至5月1日），台鐵局4月28日至5月2日加開加班車疏運旅客人潮，共加開57列次，含東線、西線及跨線南北半環列車。另配合大甲鎮瀾宮大甲媽祖遶境進香回鑾，4月30日於海線再加開9列次區間快車。

台鐵局長杜微訪察各單位了解疏運準備情形，首先赴台灣鐵路工會，拜訪公會理事長陳世杰及首席秘書長張文正，感謝工會對勞動節疏運的支持安排，也對台鐵日常業務、勞資協商方式、及公司化福利保障事宜交換意見。隨後赴綜合調度所、北部各站車據點及營運單位，了解疏運及4月26日以來改點辦理情形。

另外，台鐵慶祝勞動節，4月29日舉辦奧斯卡電影欣賞會，邀請員工、各級主管、工會、路警、及台鐵之友參加。杜微表示，電影欣賞會選在京站威秀影城舉行，是台鐵資產參與開發案之一，象徵台鐵資產開發的龐大潛力，後續將更努力提升安全，擴大服務。

2023年大甲媽祖遶境活動加開時刻表。圖／台鐵局提供
2023年大甲媽祖遶境活動加開時刻表。圖／台鐵局提供

台鐵 勞動節 大甲媽祖

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