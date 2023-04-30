快訊

我的膽固醇比較高，一天能吃幾顆蛋？心臟科名醫這麼說

檢察長調動惹議 陳宏達曝這一點「實在看不過去」

整條水溝被1隻大橘堵死「上游幾乎乾涸」誇張景象網看傻：貓毛這麼防水

典型顯著梅雨幾時到？ 吳聖宇：可能延後到5月下旬以後

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
5月份梅雨季，但是短時間仍然沒有典型顯著梅雨要建立的跡象，今年梅雨開始的時間可能會延後到5月下旬以後。本報資料照片
5月份梅雨季，但是短時間仍然沒有典型顯著梅雨要建立的跡象，今年梅雨開始的時間可能會延後到5月下旬以後。本報資料照片

今天是勞動節連續假期第2天，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預期中的鋒面系統在昨晚快速通過，後續東北季風增強，北部、東半部受影響較大，今天仍為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣。

不過，吳聖宇說，整體來看，華南東移的水氣不如預期來得多，降雨量並不大，比較容易降雨的區域偏向迎風面的地形上，大部分地方以多雲或陰為主。中部、南部維持多雲到晴的天氣，僅山區有零星局部短暫陣雨機會。

因為東北季風帶來較涼空氣，北台灣溫度明顯轉涼，白天高溫僅19-21度，花東地區高溫也只有24-27度，中部、南部不受影響，高溫仍可到29-31度以上，南北溫差變化大。

他說，明天隨著東北季風減弱轉為偏東風，迎風面地區的天氣也跟著好轉，預報上仍有些局部短暫陣雨，不過實際降雨應該不明顯，大致為多雲天氣，中南部地區也是多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨機會。

吳聖宇說，明天北台灣溫度回升，白天高溫將回升到23-25度，花東地區25-28度，中南部持續有超過30度以上高溫的機會，南北之間仍有較大的溫度差異存在。

吳聖宇表示，周二開始一直到周六受到高壓迴流偏南風暖空氣影響，水氣少，各地大致都是多雲到晴的天氣。東北部、東部有零星地形降雨，中北部山區午後有局部短暫陣雨。不過雨量都不大，不影響外出。各地高溫都將30度以上，甚至32-34度以上，很有夏天的感覺。

下一波鋒面預估將在下周日影響台灣，他指出，水氣仍然不多，主要受影響的區域仍以北部、東半部為主，有出現短暫陣雨機會，中部、南部受影響程度有限，後續的預報變化還有待觀察。

將進入5月份的梅雨季節，吳聖宇表示，但是短時間內仍然沒有典型顯著梅雨要建立的跡象，今年梅雨開始的時間可能會延後到5月下旬以後，詳細的時間點還要持續留意，在梅雨開始前降雨可能都很有限，持續節約用水。

高溫 梅雨 天氣動態

延伸閱讀

三天假期 吳聖宇：明晚鋒面到北東降10度 周一北涼南暖

周六晚變天 周日氣溫跌幅10度 吳聖宇：梅雨鋒可能拖到5月下旬

中部昨天致災雨反而南部「地面是乾的」氣象專家解惑

第一波春雨不給力 吳聖宇：下半天到明天還有雲雨帶通過

相關新聞

愈來愈熱像夏天 吳德榮：下周日梅雨季首波鋒面抵達

今天鋒面影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部...

整理包／A肝症狀、致死率、會不會復發 10大QA一次解惑

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」被檢出Ａ肝病毒，引起消費者恐慌。聯合新聞網整理A型肝炎相關問題，為網友解惑。

世上最美的鐵道旅程！這12條絕美路線 是此生必訪的極致感動

如果想要來一場此生難忘的鐵道旅程，這12條全球最美的路線，你絕對不能錯過。

春夏常見5種蟲蟲危機！醫師教你從皮膚辨識被何種蚊蟲叮咬

春夏兩季氣候濕暖，正是昆蟲蚊蚋大量繁殖、頻繁出沒的活躍期，其中有些會叮咬人類，造成皮膚極度不適，必須謹慎以對。

女性非經期或異常出血要小心 醫師提醒子宮內膜癌威脅

子宮內膜癌在台灣女性10大癌症死因中占第6名，衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍說，正在發育青少女，已達生育年齡女性或停...

一張圖看降雨趨勢 氣象局：周六又有鋒面接近

今天鋒面通過及東北季風增強，中央氣象局說，北部及東北部天氣較涼，東半部地區有局部短暫陣雨，中部以北地區、南部山區有局部短...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦