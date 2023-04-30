典型顯著梅雨幾時到？ 吳聖宇：可能延後到5月下旬以後

今天是勞動節連續假期第2天，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預期中的鋒面系統在昨晚快速通過，後續東北季風增強，北部、東半部受影響較大，今天仍為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣。

不過，吳聖宇說，整體來看，華南東移的水氣不如預期來得多，降雨量並不大，比較容易降雨的區域偏向迎風面的地形上，大部分地方以多雲或陰為主。中部、南部維持多雲到晴的天氣，僅山區有零星局部短暫陣雨機會。

因為東北季風帶來較涼空氣，北台灣溫度明顯轉涼，白天高溫僅19-21度，花東地區高溫也只有24-27度，中部、南部不受影響，高溫仍可到29-31度以上，南北溫差變化大。

他說，明天隨著東北季風減弱轉為偏東風，迎風面地區的天氣也跟著好轉，預報上仍有些局部短暫陣雨，不過實際降雨應該不明顯，大致為多雲天氣，中南部地區也是多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨機會。

吳聖宇說，明天北台灣溫度回升，白天高溫將回升到23-25度，花東地區25-28度，中南部持續有超過30度以上高溫的機會，南北之間仍有較大的溫度差異存在。

吳聖宇表示，周二開始一直到周六受到高壓迴流偏南風暖空氣影響，水氣少，各地大致都是多雲到晴的天氣。東北部、東部有零星地形降雨，中北部山區午後有局部短暫陣雨。不過雨量都不大，不影響外出。各地高溫都將30度以上，甚至32-34度以上，很有夏天的感覺。

下一波鋒面預估將在下周日影響台灣，他指出，水氣仍然不多，主要受影響的區域仍以北部、東半部為主，有出現短暫陣雨機會，中部、南部受影響程度有限，後續的預報變化還有待觀察。

將進入5月份的梅雨季節，吳聖宇表示，但是短時間內仍然沒有典型顯著梅雨要建立的跡象，今年梅雨開始的時間可能會延後到5月下旬以後，詳細的時間點還要持續留意，在梅雨開始前降雨可能都很有限，持續節約用水。