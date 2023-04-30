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莎妹劇團「親愛的人生」 前進德國新戲劇藝術節
台灣「莎士比亞的妹妹們的劇團」改編自諾貝爾文學獎得主艾莉絲・孟若作品的《親愛的人生》，昨天與今天兩天於德國柏林雷寧廣場劇院上演，演出票券均早已售罄。這是文化部、駐德國代表處文化組與柏林雷寧廣場劇院合作，在2023「FIND新戲劇藝術節」（FestivalInternationale Neue Dramatik）中邀請莎妹劇團演出。
此作改編自艾莉絲・孟若（Alice Ann Munro）的短篇小說，打破了語言與文化的藩籬，在舞台上展現原汁原味的台灣風格。2019年前往巴黎秋天藝術節（Festivald'Automne Paris）演出時，獲藝術節總監瑪麗．科林（Marie Collin）給予「故事來自台灣，而編導手法像是拍電影，沒有任何文化隔閡」的好評，並且成為巴黎秋天藝術節48年來首次登台的台灣劇作。
《親愛的人生》以女性為主要角色，由〈刺青〉、〈附身〉、〈埤塘〉及〈記憶〉4段長度30分鐘的故事，串起台灣桃園當地的生活經驗，導演王嘉明以詩的文體來思考每一個場景，並留下足夠的空白讓觀眾想像。
有趣的是，四段故事間並不是透過情節，而是藉由音樂性聯繫彼此，以音樂主題式的建構打造舞台時空。
「FIND藝術節」自4月19日起於德國柏林開幕，藝術節邀請包括來自紐約的老牌前衛劇場伍斯特劇團（Wooster Group），以及台灣、日本、伊朗、奧斯陸等地的劇場作品；莎妹劇團《親愛的人生》為FIND藝術節的壓軸之作，且為藝術節13年來首度邀演台灣現代戲劇作品，劇團也預計今年10月回師桃園鐵玫瑰藝術節再度上演。有關莎團德國演出資訊，可至活動網頁查詢。
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