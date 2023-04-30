整理包／A肝症狀、致死率、會不會復發 10大QA一次解惑

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」被檢出Ａ肝病毒，引起消費者恐慌。聯合新聞網整理A型肝炎相關問題，為網友解惑。

問：什麼是A型肝炎？

答：A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎。

問：A型肝炎的潛伏期有多久？

答：從感染到發病，其潛伏期約為15至50天（平均為28至30天）。

問：得了A型肝炎會有什麼症狀？

答：感染A型肝炎後，可能出現的症狀包含：發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸。A型肝炎的致死率約千分之3，造成死亡的情形多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或有慢性肝病患者。

問：A型肝炎是怎樣傳染的？

答：A型肝炎的傳染途徑有：

（一）攝入受汙染的食物或水：透過食用、飲用受病毒汙染的食物（包括冷凍或未經徹底煮熟的食物）或水而傳播，主要是發生在衛生條件不佳的地區，水果、蔬菜、貝類、冰和水最可能被汙染。

（二）人與人接觸傳染：

1.當感染者沒有正確洗手，直接接觸其他物品或食物而造成感染。

2.照顧者更換或清理受感染者的尿布或糞便前後，沒有正確洗手而造成感染。

3.經由與感染者密切接觸而感染，例如：性接觸（包括同性間與異性間肛吻、肛交、口陰交等性接觸）。

（三）血液傳染：雖極為罕見，但國外曾有經由靜脈藥癮者共用針具或輸入潛伏期患者之血液造成感染。

問：感染過A型肝炎之後，有沒有免疫力？以後會不會復發？

答：感染後產生之抗體（anti-HAV IgG）可延續終生，因而終生有抵抗力。A型肝炎雖然不會導致慢性肝炎，但有10-15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。

問：哪些族群是屬於A型肝炎的高風險族群？

答：（一）前往A型肝炎流行地區（例如非洲、南美洲、中國大陸、東南亞及南亞地區等）旅遊或工作者等。

（二）特殊職業如廚師及餐飲食品從業人員、醫療照護者、嬰幼兒保育工作者。

（三）患有慢性肝病、血友病、曾經移植肝臟的病人、靜脈藥癮者、男男間性行為者。

問：出現疑似症狀或感染A型肝炎要注意些什麼？

答：如有出現疑似A型肝炎的症狀，盡速就醫接受治療，並配合衛生單位疫情調查，以維護接觸者的健康。若不慎感染A型肝炎，且近期曾有肛吻、肛交、口陰交等性接觸，建議同時進行性病篩檢，包括愛滋病、梅毒及淋病的篩檢。

問：如何預防A型肝炎？

答：接種疫苗為最有效的預防措施，A型肝炎疫苗的安全性及效益很高，一般接種兩劑疫苗（間隔6-12個月），免疫力可維持20年以上。

（二）注意飲水及飲食衛生，不可生飲、生食，尤其是生蠔或水產貝類。

（三）保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前需正確洗手，預防糞口途徑感染。

（四）避免口對肛門的接觸、肛交行為等；性行為前洗淨陰部及肛門，並未能有效預防透過口肛交傳播A型肝炎。

（五）食物製備者如廚師及餐飲從業人員、醫療照護者、嬰幼兒保育工作者，應特別注意經常正確洗手等衛生觀念，避免感染及傳播，且若有上述身體不適症狀應盡速就醫。

問：哪些人應該接種A型肝炎疫苗？

答：除了公費接種對象，只要不具A型肝炎抗體保護的人及高風險族群，均建議自費接種A型肝炎疫苗。

問：哪些醫療院所有提供A型肝炎疫苗接種服務？

答：並非每一家醫療院所均有提供A型肝炎疫苗接種服務，可先電話洽詢鄰近的醫療院所、衛生局（所）或撥打1922防疫專線查詢。

資料來源／疾管署