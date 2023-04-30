兒童墜樓事故頻傳 醫師籲三大防護、免費申請專責醫師

北市日前發生3歲童獨自在家，從7樓住處爬窗墜樓傷重不治的案件，女童父自責「才離開10分鐘就出事」。引發關注，台灣兒科醫學會常務理事、新竹兒科醫師麥建方指出，兒童死亡率第一名，不是肺炎、腸病毒，而是意外死亡，最常見就是交通意外與高處墮落，呼籲民眾在自家窗台或陽台加裝窗擋、安全鎖、隱形鐵窗等防護，也盼兒科醫師能在健檢與預防接種時儘量宣導。

根據衛福部最新死因統計年報，事故傷害死因排名1-14 歲及 15-24 歲居首位，麥建方說最常見就是交通意外與高處墮落。靖娟兒童安全文教基金會曾對兒童墜樓案例分析，發現大多發生在孩子獨自在家或離開照護者視線。探究兒童攀爬導致墜落的動機，大多是想遊戲玩耍與找不到大人，可見「居家防墜措施」與「不讓兒童獨處」應為預防的重點。此外，窗台與陽台沒有加強防護是兒童墜樓發生的高危險區域。

麥建方也觀察到老舊大樓或公寓，早期較無防護措施，他建議民眾檢查家中防護措施，例如不少大樓的氣窗約在膝蓋的位置，輕易就能打開，建議可氣密窗可加裝安全鎖，兩段式的開關能避免小孩不小心打開，也可加裝隱形鐵窗、窗戶擋板。其中，立法院已在公寓大廈管理條例增列兒童防墜條款，只要不妨礙逃生、不凸出牆面，都可在外牆與陽台設置隱形鐵窗等防墜設施，毋需經管理委員會同意。

新竹縣衛生推動幼兒專責醫師制度計畫，共有32家醫療機構、53名兒科、家醫科醫師響應，三年來已照顧4千多位兒童，家有3歲以下幼兒的家長，可以帶著孩子到這32個醫療機構，免費申請專責醫師且諮詢育兒相關的疑難雜症。

麥建方也參與此計畫，成為兒童的守護天使，他曾到到府評估幼兒的發展與居家安全，一進門就發現兩大問題，小孩由祖父母暫時帶在身旁，祖父母很愛孫子，然因家中開店，因此就把孩子用柵欄放在後方，一旁小鳥、小狗陪伴，然而家中電線纏繞且地面潮濕，此外還有小鳥排泄物，容易引發過敏，他告訴家長要改善空間。此外，因較少與孫子互動，因此小孩不太會說話，只能用很簡單的字溝通。

麥建方後來也建議家長花時間親子共讀，增加與刺激語言能力，三個月後語言能力就恢復，讓孩子的家人鬆了一口氣。麥建方指出，這是很簡單的家庭訪視，就能改變家中環境的安全與孩子語言能力，民眾可善用此資源。