世上最美的鐵道旅程！這12條絕美路線 是此生必訪的極致感動

如果想要來一場此生難忘的鐵道旅程，這12條全球最美的路線，你絕對不能錯過。

一直以來，旅行都有非常多不同的媒介，各種交通方式所營造的旅程，能迸發截然不同的想像和浪漫——無論是飛機的便捷、郵輪的愜意，公路的熱血，還是鐵道路線的澎湃和壯麗，確實有許多令人著迷的地方。

而鐵道旅行和其它旅行最鮮明且不同的逸趣，是鐵路徹底體現了「旅程比目地更重要」的精神——它鼓舞著你我不同看世界的角度，在漫長又悠久的過程中，靜靜享受一路上所見證的風景，那遺世獨立的美好，是開車或搭飛機都體悟不到的。

《Architectural Digest》便統整了世上最美的12條鐵道之旅，也許下回在安排旅行時，這是你絕對不能錯過的人生夢幻清單。

12、日本，九州七星號列車（Seven Stars in Kyushu, Japan）

圖／日本，九州七星號列車。JR

九州七星號是JR九州所推出的臥鋪列車，整輛列車路線環繞九州島行駛，和日本其它少數臥鋪列車不同的是，九州七星號完全是針對頂級客群來做設計，整個旅程以套裝行程的方式售票，並沒有單獨販售車票。

在九州七星號裡，基本上你可以想像是個會移動的豪宅，內裝的講究和整個路程的氣派，加上僅限中學生以上乘客、禁止幼童搭車的規定，使得參加者可以完全享受旅程的浪漫，彷彿賓至如歸的尊榮，感受日本的田園風情。

11、南非，羅沃斯列車（Rovos Rail, South Africa）

圖／南非，羅沃斯列車。Rovos Rail

羅沃斯列車有著「非洲之傲」的美譽，它是世界上最奢華的列車之一，每一節車廂都可以當作一個藝術品看待，十分優雅、古典而舒適，列車行經非洲南部的大草原，可以欣賞許多野生動物，夜晚還有點點繁星。

羅沃斯列車上的乘客有人數限制，餐車上的雕花柚木支柱更是氣派，遊客可以選擇24小時或14天的路線，盡情享受最美好的旅程。

圖／西班牙，安達魯斯列車。Andalus

安達魯斯列車的歷史悠久，最早可追溯至1920、1930年代，盡覽整個西班牙南部的美好風光，這原是英國皇室搭乘的觀光列車，夜晚的車廂還有鋼琴音樂會。

實際上在列車裡，你可以嗅到時代的韻味，彷彿穿越時空，體會當年皇宮貴族的旅程。

圖／祕魯，安地斯探險家列車。belmond

安地斯探險家列車是南美最奢華的列車旅程之一，遊客可以從庫斯科出發，欣賞的的喀喀湖的史詩般風景，體會古印加帝國的奇蹟。

這輛列車沿著海拔3000公尺的山野馳騁，光影的變化和景緻，是儼然夢中才會出現的瑰麗，列車上還有祕魯美食饗宴、水療儀式，令所有旅客難忘。

8、英國，皇家蘇格蘭人號列車（Belmond Royal Scotsman, Scotland）belmond

圖／英國，皇家蘇格蘭人號列車。belmond

皇家蘇格蘭人號曾經是英國皇家的私人列車，整輛列車以皇家復古風格的方式改裝，成為英國境內唯一的奢華臥鋪列車，是遊歷蘇格蘭高地的最佳選擇。

整輛列車就是一個完美的藝術品，每節車廂都有高雅復古的吊扇、古典沙發，窗外景色是綿延的綠色丘陵，一直延伸到蜿蜒峽谷、高聳山地，還不時有成群的牛羊點綴，像是幅移動的風景畫。

7、東南亞，亞洲東方快車（Eastern and Oriental Express, Southeast Asia）

圖／東南亞，亞洲東方快車。Oriental Express

亞洲東方快車承襲的是歐洲東方快車的經典，1993年進入亞洲以後，隨即成了許多上流人士在觀光時的首選，整條旅程穿梭於泰國（Thailand）、新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysia）的精華觀光路線，標準行程總長約2030公里，時速則維持60公里左右，讓人可以慢慢享受旅程風光。

如果想要用最獨特的方式欣賞整個東南亞各國的人文風采，亞洲東方快車是最適合的選擇。

6、印度，皇家拉賈斯坦列車（Royal Rajasthan on Wheels, India）

圖／印度，皇家拉賈斯坦列車。Royal Rajasthan

皇家拉賈斯坦列車是印度知名奢華列車之一，沿路途經拉賈斯坦邦的數個旅遊景點，也包含八天七夜的套裝旅程。

皇家拉賈斯坦列車的臥舖套房，採用奢華的印度編織、紡織品，加上豐富的黃金裝飾，因此與其說是火車車廂，不如說更像是宮殿的房間。

5、歐洲，威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient-Express, Europe）

圖／歐洲，威尼斯辛普倫東方快車。Venice Simplon

威尼斯辛普倫東方快車，是世上最知名的奢華列車之一，它的旅程起點從義大利（Italy）威尼斯出發，接著橫跨整個歐洲大陸，列車不只像個藝術品，還是個移動的裝置藝術，彷彿自己化身為電影主角的奇幻。

精心修復的威尼斯辛普倫東方快車，以令人驚豔的異國情調木鑲板和精緻的金屬製品，展現了那個時代的精湛工藝，每節車廂都鑲嵌著頂級的設計，水晶和瓷器更是絢麗奪目。

4、瑞士，冰川快車（The Glacier Express, Switzerland）

圖／瑞士，冰川快車。Glacier Express

冰川快車是瑞士非常知名的觀光路線，雖然名為「快車」，但實際上它的行駛速度其實非常緩慢，但正是因為這樣的步調，才能讓遊客盡情欣賞沿途的風景。

在這條路程約8小時的路線裡，列車會經過291座橋樑、91座隧道，沿路上視線可及之處都是壯闊的冰山景緻和險峻的峽谷，美到令人屏息。

3、美國、加拿大，洛磯山之光（The Rocky Mountaineer, Canada and USA）

圖／美國、加拿大，洛磯山之光。Rocky Mountaineer

洛磯山之光一共有4條不同的旅遊路線，大多數行程從溫哥華啟航，並沿著落磯山脈欣賞大山大水的美好風光，列車的一大特色是超大玻璃圓頂車廂，讓旅客可以在視野完全不受阻礙的狀況下，陶醉在如夢似幻的空間裡。

為了讓旅客有賓至如歸的體驗，每節車廂都配有3至4名服務員，還有專屬的導覽介紹沿途的風景，加上師傅在列車上料理的新鮮佳餚，整個旅程一票難求，非常受歡迎。

2、英國，高地蒸汽火車（Jacobite Steam Train, Scotland）

圖／英國，高地蒸汽火車。Jacobite

這列高地蒸汽火車又被稱為「霍格華茲特快車」，它以列車在《哈利波特》（Harry Potter）電影中出現而聞名，最大的特色，就是它會行經舉世知名的格倫菲南高架橋，這是電影中前往霍格華茲時，最常出現的一座橋樑，遊客可以在此領略蘇格蘭高地的魅力，並欣賞城堡、古都和山林湖泊的美麗。

由於還是蒸汽火車，這成了和目前最普遍的電車相比，有著滿滿且濃厚的復古韻味，它的美麗就像個明信片，是一生不能錯過的經典。

1、瑞士，少女峰列車（Jungfraubahn Funicular Train, Switzerland）

圖／瑞士，少女峰列車。Jungfraubahn Funicular

少女峰列車是個非常短的路線，全長僅有9.3公里，但它的海拔落差極大，從小夏戴克村直到少女峰山坳，落差就達1393公尺，加上路線內有個嶮峻的少女峰隧道，這是為了躲避暴風雪而設計，十分獨特。

少女峰是瑞士最知名的景點之一，自古以來就有許多詩人、畫家到此欣賞冰川、高山湖泊和瀑布，從1912年少女峰列車行駛至今，它帶來了更大量的朝聖人潮，整個路線就像極了童話故事，以一種超乎想像的美好點綴了迷離夢幻。

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）