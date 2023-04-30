地震國家級警報2條件 這2縣市從來沒響過
你還記得上一次收到地震的國家級警報是什麼時候？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專說，明明都是台灣人，各地區對警報的熟悉程度卻差很多，西北部民眾真的很少聽到警報，澎湖縣民眾也超過4年沒有聽到震耳欲聾的警報聲了，至於金門縣、連江縣從來沒有響過警報。
「報地震 - 中央氣象局」說，台灣位處於板塊交界帶，地震頻繁，中央氣象局致力於開發地震預警系統，希望可以在地震波抵達各處之前，提早警示大家盡速避難。為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的告警訊息造成民眾困擾，氣象局訂定了兩個發布條件：預估地震規模5.0以上、預估震度達4級以上。
「報地震 - 中央氣象局」說，由此可知，即使某次地震預估規模5.0以上，但所在地區預估震度未達4級的話，還是收不到。
而台灣本島最近一次地震警報，是3月21日針對彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣發布地震速報。至於澎湖縣上一次地震警報是2018年11月26日、約4年半前，金門縣、連江縣從來沒有收過警報。
2022年國家級警報發布數量的縣市排名，前3名依序是台東縣20次、花蓮縣17次、嘉義縣11次。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言