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地震國家級警報2條件 這2縣市從來沒響過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2022年國家級警報發布數量的縣市排名。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專
2022年國家級警報發布數量的縣市排名。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專

你還記得上一次收到地震的國家級警報是什麼時候？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專說，明明都是台灣人，各地區對警報的熟悉程度卻差很多，西北部民眾真的很少聽到警報，澎湖縣民眾也超過4年沒有聽到震耳欲聾的警報聲了，至於金門縣、連江縣從來沒有響過警報。

「報地震 - 中央氣象局」說，台灣位處於板塊交界帶，地震頻繁，中央氣象局致力於開發地震預警系統，希望可以在地震波抵達各處之前，提早警示大家盡速避難。為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的告警訊息造成民眾困擾，氣象局訂定了兩個發布條件：預估地震規模5.0以上、預估震度達4級以上。

「報地震 - 中央氣象局」說，由此可知，即使某次地震預估規模5.0以上，但所在地區預估震度未達4級的話，還是收不到。

而台灣本島最近一次地震警報，是3月21日針對彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣發布地震速報。至於澎湖縣上一次地震警報是2018年11月26日、約4年半前，金門縣、連江縣從來沒有收過警報。

2022年國家級警報發布數量的縣市排名，前3名依序是台東縣20次、花蓮縣17次、嘉義縣11次。

金門縣、連江縣從來沒有收過地震警報。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專
金門縣、連江縣從來沒有收過地震警報。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專

地震 氣象局 澎湖縣

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