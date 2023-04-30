愈來愈熱像夏天 吳德榮：下周日梅雨季首波鋒面抵達

今天鋒面影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星降雨的機率；北台灣涼，其他地區氣溫稍降。北部16至22度，中部20至31度，南部21至34度，東部18至30度。

吳德榮表示，明天、周二各地為多雲時晴，山區午後及東半部仍有局部短暫降雨的機率；周三至周六各地晴朗穩定。明天、周二氣溫逐日升，周三至周六白天熱如盛夏，北台灣高溫升至33度、中部35度、南部更達36度以上，陽光下活動，應注意防曬、防中暑。

吳德榮說，每年5、6月，皆有數道移動性鋒面及滯留鋒通過，若遇不穩定大氣，則常激發中、小尺度對流系統，帶來劇烈天氣及大量降雨的威脅；其間當然也有暖熱如夏的空檔。

他指出，由於劇烈天氣及大量降雨，很容易致災，故中央氣象局大約在30年前，即不僅止聚焦於5、6月的滯留鋒型態；而是全面將5、6月定義為台灣的梅雨季，以提高防災的意識。

他說，最新歐、美模式模擬皆顯示，5月7日下周日梅雨季第一道移動性鋒面抵達，但為期末的模擬，鋒面結構模式還在調整，故何時受影響、影響程度又如何，需要再觀察。