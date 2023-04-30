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好市多A肝莓只給退貨？ 消基會：最高賠5倍

聯合報／ 記者王勇超葉冠妤吳淑玲／連線報導
好市多販售的冷凍莓果驗出A肝病毒，各分店設置專門退貨櫃檯處理。記者許正宏／攝影
好市多販售的冷凍莓果驗出A肝病毒，各分店設置專門退貨櫃檯處理。記者許正宏／攝影

好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出Ａ肝病毒，因好市多拖延提供客戶名單，高雄市衛生局除了依傳染病防治法開罰三十萬元，另向購買該產品的二四○○名會員發出簡訊，提醒後續健康監測。消基會表示，好市多僅回應可辦理退貨，完全沒有提及賠償，未來不排除替消費者提出團體訴訟。

好市多自智利進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」，本月十日於邊境被驗出Ａ肝病毒，衛福部食藥署啟動後市場稽查，於高雄市好市多門市抽驗五件產品，其中一件陽性，要求該批產品下架銷毀，但受汙染綜合莓已售近萬包。

好市多昨發出聲明指出，已立即全數下架該商品，將全力協助會員辦理退貨程序。此外，整理會員購買名單，必須花點時間，已將會員名單與聯絡方式提供衛生局。

高市衛生局表示，四月十一日接獲食藥署通知「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，在美國疑似導致五人感染Ａ肝，且產品驗出Ａ肝病毒；當天衛生局即要求業者下架相關商品，並需二十七日前交出售出客戶名單，以利進行防疫追蹤。

高市衛生局指出，該市今年累計五例Ａ型肝炎確診個案，疫調顯示，均未食用冷凍莓，目前尚無確認認Ａ型肝炎個案與好市多販售的莓果相關。依據好市多銷貨清冊，掌握兩千四百多名銷售對象，已以簡訊通知，若發現有發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不適與黃疸等症狀，務必盡快就醫。

台南市衛生局昨派員到好市多台南店稽查，問題批次共二十二包已全數下架，同款其他批次也下架一六九二包；另派員到其他八家食品通路查核，未發現同款產品。

消基會董事長吳榮達表示，好市多未做好把關，聲明只針對退貨部分，完全沒有提到賠償相關事宜，根據消保法第七條，商品或服務損害於消費者或第三人時，企業應負連帶賠償責任；消保法第五十一條也明定，因企業經營者故意所致損害，消費者可依損害輕重請求一倍、三倍或五倍的懲罰性賠償金。

吳榮達呼籲，好市多應交代清楚退款、賠償方式，若消基會接獲消費者申訴，不排除協助消費者提出團體訴訟。主管機關應加強邊境查驗、國內稽查，尤其是針對常出問題的進口產品。

衛生局 好市多 肝病

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