學者：天災救助不該再加碼或放寬 正確應導向農業保險

農委會農糧署近期擬修「農產業天然災害救助作業要點」，未來農民若申請農業災害救助，將把災損範圍內的「農路與水塘」兩項納入申請面積內，無須扣除，因視為農業生產不可分割的設施；但農業界有不同的聲音與看法，認為天災救助應導向農業保險，不該再加碼或放寬，而且也牽涉到農業保險認定問題，茲事體大。

現行法規規定，申請農業天然災害救助面積範圍內夾雜農路、水塘、空地、農舍等建物，或非屬農委會公告現金救助項目者，應覈實予以扣除。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，「天災救助不要再動了吧！」不斷放寬與加碼，也會造成未來農業保險推動困難，沒完沒了。

楊明憲說，農業天然災害救助或補助，都應該跟「農業生產直接相關」，農業天然災害救助，只談地面上作物災損的程度，只針對農業生產的部分；一貫的邏輯，農業保險保險費補助核發，現在也是要扣掉農路、水塘、空地、農舍這些設施。

他表示，農業保險金額核發相對緩慢常被農民抱怨，主要是因為需要現場實際核實丈量所致，若天災救助要放寬納入農路與水塘，未來農業保險是否也要一併改變？這也反映了過去天災救助，可能都沒有把實際的生產面積核算出來，這茲事體大，蠶食鯨吞。

楊明憲表示，天災救助與農業保險不該是獨立的，過去說雙軌制，現在應該併軌，天災救助不該改變或放寬，不足的部分要引導至農業保險，不該各行其事；現在天災救助很容易，因為極端氣候頻率高，也導致有農民，種了就等著領一筆天災救助，種雜糧也沒有認真種、粗放經營，等到有天災來，就領一筆，導致農業生產劣幣逐良幣。

一名南部勘災人員表示，田間做農路早就已經違反土地使用規則了，農舍也是要鄉村甲建，建地當然也不可以，還有包括墳墓、曬場、資材室，這些都是農地上所不允許、或需要另外申請設施容許的，已經是設施，就沒有耕種事實了，原本地方政府每年都應該去查核。

他表示，如果這個也可以、那個也可以，乾脆以後天然災害都不要現勘、不要查好了，明明是因為管理不好病蟲害，就要求乾旱認災損；還有前幾年百香果原本是種苗有問題，最後也認定災損，這類事情層出不窮，基層勘災人員從年頭勘災到年尾疲於奔命；以後乾脆整塊地每年就固定撥款入農民帳戶就好，這樣基層勘災人員也輕鬆，農民高興，民代也滿意保證當選。

他說，有些非取得容許的設施，原本就不應該在農地上，有些還蓋了倉庫、或租給別人做其他使用，真正農作的面積剩下不多，若放寬認定，這樣不是鼓勵違法？此外，農業保險這幾年推的很辛苦，因為每年都核定災害，保費費率當然越來越高，農民也就越不願意投保，變成一種惡性循環，他反問，如果農路水塘也算災損面積，那農業保險可以認嗎？