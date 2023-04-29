農業生產不可分割 災損申報擬納「農路」與「水塘」

根據現行農委會「農產業天然災害救助作業要點」，農民若申請農業災害救助，申請面積範圍內夾雜農路、水塘、空地、農舍等建物，或非屬農委會公告現金救助項目者，應覈實予以扣除；農委會農糧署近期擬修法，將「農路與水塘」兩項納入，將認定為「農業生產不可分割的設施」，未來農民若有申報災損，會將其納入災損申報面積，不予扣除，近期草案將提交農委會討論。

去年底聯合報獨家披露，審計部查核民國110年到111年6月農委會農業損失補助情形，發現農委會核發天然災害救助有四大濫發缺失；其中，包括核定的災損補助的面積大於土地面積；或休耕地重複領取；還有核定災損補助面積夾帶農路、水塘、空地、農舍未扣除，農委會的災損補助預算不敷支出、超支併決算成常態。

新聞曝光後，不少官員、民代都找審計部「溝通」，但根據農委會現行農發條例下的農產業天然災害救助作業要點，法規明定農民申請農業災害補助的災損面積，不可夾帶農路、水塘、空地、農舍，因此依法要求農委會必須向農民追討溢領的災損補助。

但近期，南部立委認為，這是農業生產不可分割的一環，農委會應該檢討修法，在3月22日的立法院經濟委員會中，農委會主委陳吉仲也允諾「要修」。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，目前規劃納入「農路與水塘」，因為這兩項是農業經營上的必要設備場域，因為跟農業經營有關，納入是擴及農業經營的概念，耕作農作物要有水塘，這是不可或條件，因此修要點會朝這方向去修法，但仍必須要現勘了解，是否確實跟農業經營有關係，現階段仍在修法討論當中，若外界有不同意見，也會進行檢討。

姚志旺說，災損補助是站在協助農民復耕的角度，因此，若農民耕作6分地，裡面一定要開路，與耕作有著實際不可分割的關係，但這農路必須在農民個人私有的地號面積裡才行，並非外面的農路也算。

姚志旺表示，目前仍未有明確的修法時程，立委也很關心，因此農糧署會提出修正草案，初步是納入農路與水塘，因為與農業耕作經營有連帶關係，會盡快簽到農委會裡，彙整相關資料，也蒐集各方意見後才進行。

根據審計部套疊106至110年度，農天災現金救助案件的地籍圖與國土利用現況調查等圖資，並比對正射影像圖(航照圖)結果，發現申請範圍內疑似夾雜農路、水塘、空地、農舍等建物者達5萬2157件，未依現行法律核實扣除。