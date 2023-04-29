南部水庫雨量低於百年大旱 全台春雨創20年新低

久旱不雨，水利署南區水資源局今天統計，南部主要水庫集水區降雨量已低於2021年的百年大旱，全台今年春雨更創下20年來新低、1951年來第4少的紀錄。

轄管嘉義、台南、高雄、屏東的南區水資源局今天告訴中央社記者，從去年5月迄今，南部主要水庫集水區降雨量僅為歷年同期的4成至6成，且低於2021年百年大旱同期。

以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，累積降雨量1796毫米，較百年大旱減少112毫米；高屏溪流域累積降雨量1617毫米，也較百年大旱減少416毫米。

今年春雨也少得可憐，南水局表示，中央氣象局資料顯示，全台今年春雨僅160.9毫米，創下20年來新低，也是1951年來第4少的紀錄，前3名分別是2002年約139毫米、1963年約142毫米、1955年約145毫米。

不過，南水局等相關單位去年8月提前啟動節水、找水及多元供水等抗旱應變，以產業生產不中斷、民生用水不影響為調控目標，採行農業精緻灌溉、區域間水源調度、水庫出水管控、常態減壓等作為，已為主要水庫節省約1億8000萬公噸水量。

此外，相關單位利用川流水及埤塘，透過抽水機佈設及水車載運補充灌溉水源，降低農業災害損失，抗旱井及跨區調度工程也陸續上場發揮預期效益，增添保險水源，紓緩旱象及對南部地區用水衝擊。

南水局表示，目前是南部抗旱最後一哩路，必須嚴控水庫出水量，但旱象仍未緩解，在梅雨鋒面降雨前，民眾及各產業用水大戶應配合政府落實節水。

南水局今天下午最新水情資訊顯示，台南曾文水庫有效蓄水量3254萬公噸，蓄水率6.42%；連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量5240萬公噸，蓄水率66.15%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量2075萬公噸，蓄水率23.19%。

嘉義蘭潭水庫有效蓄水量215萬公噸，蓄水率23.27%；仁義潭水庫有效蓄水量531萬公噸，蓄水率21.38%。高雄阿公店水庫有效蓄水量245萬公噸，蓄水率16.12%；澄清湖水庫有效蓄水量226萬公噸，蓄水率85.93%；鳳山水庫有效蓄水量398萬公噸，蓄水率56.29%。屏東牡丹水庫有效蓄水量1084萬公噸，蓄水率40.86%。