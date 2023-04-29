雲門《薪傳》50今晚戶外轉播「風調雨順」布幅綵排

雲門舞集50週年，演出創辦人林懷民的經典舞作《薪傳》。今晚兩廳院廣場免費戶外轉播，謝幕由雲門舞集創團題字的書法家董陽孜，揮毫寫就「風調雨順 國泰民安」的巨幅紅色布幅，將由現場數萬觀眾合力拉開長45公尺，寬14公尺，約十五層樓高的祈福布條，加上滿場觀眾，場面將再次震撼全臺人心。

本週，《薪傳》迎來另一個重頭戲，由國泰金控相挺，聯手雲門舉辦的戶外轉播場，將在今（4/29）晚在臺北國家兩廳院藝文廣場展開。雲門基金會表示，今天謝幕後將由創辦人林懷民帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」巨幅布條，和現場數萬觀眾，繼續為臺灣祈福。 雲門舞集《薪傳》今晚舉辦的戶外轉播場，在臺北國家兩廳院藝文廣場展開。今天謝幕後將由創辦人林懷民帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」巨幅布條，和現場數萬觀眾，繼續為臺灣祈福，下午進行彩排。記者林俊良／攝影 雲門舞集《薪傳》今晚由國泰金控相挺，聯手雲門舉辦的戶外轉播場，在臺北國家兩廳院藝文廣場展開。今天謝幕後將由創辦人林懷民帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」巨幅布條，和現場數萬觀眾，繼續為臺灣祈福，下午進行彩排。記者林俊良／攝影 雲門舞集《薪傳》今晚由國泰金控相挺，聯手雲門舉辦的戶外轉播場，在臺北國家兩廳院藝文廣場展開。今天謝幕後將由創辦人林懷民帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」巨幅布條，和現場數萬觀眾，繼續為臺灣祈福，下午進行彩排。記者林俊良／攝影 林懷民下午帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，進行戶外謝幕綵排，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」巨幅布條。記者林俊良／攝影 林懷民下午帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，進行戶外謝幕綵排，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」巨幅布條。記者林俊良／攝影 雲門舞集《薪傳》今晚由國泰金控相挺，聯手雲門舉辦的戶外轉播場，在臺北國家兩廳院藝文廣場展開。今天謝幕後將由創辦人林懷民帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」巨幅布條，和現場數萬觀眾，繼續為臺灣祈福，下午進行彩排。記者林俊良／攝影 林懷民下午帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，進行戶外謝幕綵排，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」巨幅布條。記者林俊良／攝影