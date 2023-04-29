雲門《薪傳》50今晚戶外轉播「風調雨順」布幅綵排
雲門舞集50週年，演出創辦人林懷民的經典舞作《薪傳》。今晚兩廳院廣場免費戶外轉播，謝幕由雲門舞集創團題字的書法家董陽孜，揮毫寫就「風調雨順 國泰民安」的巨幅紅色布幅，將由現場數萬觀眾合力拉開長45公尺，寬14公尺，約十五層樓高的祈福布條，加上滿場觀眾，場面將再次震撼全臺人心。
本週，《薪傳》迎來另一個重頭戲，由國泰金控相挺，聯手雲門舉辦的戶外轉播場，將在今（4/29）晚在臺北國家兩廳院藝文廣場展開。雲門基金會表示，今天謝幕後將由創辦人林懷民帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」巨幅布條，和現場數萬觀眾，繼續為臺灣祈福。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言