烏克蘭聯合芭蕾舞團 在北流高舉國旗 以《戰時輓歌》及系列經典舞碼 為自由發聲

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ukrainian Ballet）首度來台演出，今日（4/28）午後於台北流行音樂中心表演廳為一連三場的演出揭開序幕，帶來編舞大家新作《戰時輓歌》與《舞姬》、《吉賽兒》等經典作品。舞團集結了因烏俄戰爭而流離失所的頂尖芭蕾舞者，協助他們重拾舞鞋、恢復日常的訓練並再次登上舞台。巡演所到之處票券銷售一空，感動無數觀眾，本次來台是舞團首度以舞劇選粹的形式演出，編排上更是精心為台灣打造，帶給台灣觀眾最動人的芭蕾盛會。

謝幕高舉烏克蘭國旗與國花向日葵。圖／聯合數位文創提供

重拾芭蕾再次站上舞台 以「藝術」為烏克蘭發聲

烏克蘭聯合芭蕾舞團是在前荷蘭國家芭蕾舞團長Igone de Jongh的號召與奔走下，將舞者從烏克蘭接送至荷蘭安頓，並募款設立基金照顧其生活，盼望透過舞團延續芭蕾生涯。烏克蘭聯合芭蕾舞團的首席舞者歐雷克斯．克尼斯克夫（Oleksii Kniazkov）對於能夠成為烏克蘭芭蕾舞團的一份子，表達了滿滿的感謝，他提到「在烏克蘭家鄉的人每天都還是會面臨到空襲警報，時不時需要進入避難所躲避，作為一位藝術家，最期盼的就是能夠繼續藝術工作，非常感謝有機會來到荷蘭，維持芭蕾的訓練。」每位舞者都有自已辛苦的經歷，但他們還是不放棄對舞台的渴望，努力不懈地完成芭蕾訓練，並期望能夠過藝術、舞蹈、身體，訴說來自烏克蘭的故事，繼續為烏克蘭人民發聲！

世界頂尖編舞家打造《戰時輓歌》 祈願世界和平

《戰時輓歌》（Wartime Elegy）是當代最偉大的編舞家之一拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）在烏俄戰爭爆發後的全新創作，他採用了烏克蘭當代最知名作曲家西爾維斯特洛夫（Valentin Silvestrov）的音樂，加上烏克蘭傳統歌曲，是拉特曼斯基寫給烏克蘭人民的一封情書，向他們堅韌不拔的精神致敬，並祈禱未來的和平。舞蹈編排中有著大量舞者相互倚靠、互動的橋段，氛圍在憂傷、歡快之間轉換，舞者將彼此從地拉起、以手環繞連結彼此，反覆地以肢體述說著「群體」這一個主題，強調著烏克蘭文中的樂觀性格。首席舞者歐雷克斯提到：「團結」（unity）是烏克蘭人民度過難關最重要的精神，它希望能透過芭蕾將這份精神傳遞給台灣觀眾。

精選經典芭蕾舞劇《斯巴達克斯》。圖／聯合數位文創提供

精選經典芭蕾舞劇與特色現代舞碼 創造奇蹟演出

以金碧輝煌的《舞姬》作為序幕，舞者的細膩的舞姿搭配異國風情的戲服華麗奪目，一開場即吸引全場觀眾目光。接續帶來舞團首部舞劇作品《吉賽兒》精選橋段，在這部浪漫主義時期的芭蕾舞劇代表作中，舞者黛莉亞‧曼諾伊歐（Daria Manoilo）與費迪爾‧薩洛迪席夫（Fedir Zarodyshev）細膩地呈現了句故事中細膩的情感，男主角阿爾伯特的追悔莫及，女主角的憂傷與無奈，重現了浪漫芭蕾不可錯過的經典場景。

首席舞者歐雷克斯伊蓮娜．薩洛芙絲卡（Iryna Zhalovska）擔綱《斯巴達克斯》的男女主角，展現極度炫技的雙人舞橋段，為展現他們成功逃脫的快樂與喜慶，大量高難度地舞蹈特技加入其中，挑戰男女舞者的默契與對舞技的掌握力。

國際一流烏克蘭舞者 擔任客座來台演出。圖／聯合數位文創提供

國際一流烏克蘭舞者 擔任客座來台演出

時常在國際各大舞團擔任客座的知名烏克蘭舞星 Anastasia Matvienko 與 Denis Matvienko夫妻檔，為前馬林斯基劇院芭蕾舞團首席舞者，為本次來台陣容更添風采，也希望能夠透過他們的影響力持續給芭蕾舞者支持，本次帶來歷久彌新的舞劇《卡門》精彩片段，熱力四射感染全場觀眾。舞團還邀請到人氣極高的英國國家芭蕾舞團獨舞者Katja Khaniukoiva與Aitor Arietta加盟演出，帶來《唐吉軻德》即高難度的大雙人舞，女舞者32鞭轉的難度完全不遜於黑天鵝在《天鵝湖》的高潮。