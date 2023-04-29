2023台中桐花祭登場 后里鳳凰山步道「飄白雪」
2023台中桐花祭登場！后里區鳳凰山步道兩側桐雪紛飛「飄白雪」，浪漫指數破表。市府客委會副主委魏瑞伸表示，桐花祭活動精彩，包含伯公祭儀、小農市集、品茗茶席及客語互動闖關等活動，結合步道場域特色安排藝文表演，歡迎民眾前來。
魏瑞伸表示，感謝中央客委會歷年來的支持，也感謝伯公讓鳳凰山步道桐花盛開，讓民眾感受「桐靚后里」的魅力。
中央客家委員會參事江志成表示，期盼透過桐花祭活動傳達感恩山林土地的理念，讓大家相聚在一起，享受各地客庄的浪漫風情，也希望帶給在地產業經濟效益，提振客庄經濟。
市府客委會表示，今年桐花祭首度與后里區公所合作，同時規劃「走訪五月雪后里采風行」產業小旅行遊程，從桐花祭會場串聯后里周邊景觀及產業，提升在地經濟產值。
今日活動還有民眾自行包車上山參與，鳳凰山步道出現上千人潮盛況，希望透過桐花祭及小旅行推廣環境友善，在自然的氛圍中體驗人與環境共好，落實聯合國SDGs環境永續發展目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言