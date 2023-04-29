快訊

獨／國政白皮書已完成草擬！柯文哲預計「這天」正式發表參選總統宣言

「做不到隨時罷免」 郭台銘吐心聲：期待5月17日出線的是我

今晚迎最後一波春雨驟降10度 下周首波梅雨鋒面接力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園觀光工廠嘉年華1.5萬人有機會抽中電子購物券

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政參觀觀光工廠嘉年華每個攤位，了解工廠有哪些亮點。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長張善政參觀觀光工廠嘉年華每個攤位，了解工廠有哪些亮點。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今天中午前往虎頭山創新園區，出席桃園觀光工廠嘉年華並表示，今年是經濟部耕耘「觀光工廠」20周年，20年來各縣市努力推動，桃園觀光工廠及產業文化館最多。市府將於5月串連全桃園觀光工廠，加碼觀光工廠限定電子券及購物金，鼓勵民眾踴躍參與認識不同的在地產業，也體驗職人手作的樂趣。

桃園觀光工廠嘉年華首度串聯基隆、新北、台中、彰化、南投、高雄、嘉義市30家觀光工廠聯合展售；也首度引進數位科技體驗，讓民眾親身體驗虛、實觀光工廠旅遊，並結合新創園區孕育的「阿虎無人自駕車」讓民眾體驗。

張善政表示，今年4月起，經濟部每個月在不同縣市都有觀光工廠展覽活動，桃園市為首站，觀光工廠各有特色，希望將桃園觀光工廠的成功經驗分享到全國各縣市，讓全國的觀光工廠發展得更好。

張善政一一參觀觀光工廠攤位，並騎乘太平洋自行車博物館自行車，體驗搭乘自駕車；隨後也進展館體驗沈浸式數位孿生數位科技。（按台灣技術交易資訊網說明，「數位孿生」(Digital Twin）意思為綜合大數據、物聯網、AI機器學習、AR/VR等技術，在虛擬世界中創造一個可模擬真實狀況的數位分身，並針對實體設備、物件或流程，進行監控、分析、模擬及預測。）

經發局長張誠表示，5月2日早上10點至5月11日晚上11點55分開放全台民眾至KKDAY活動網（網址https://2023tft.rezio.shop/zh-TW）登記「桃園觀光工廠限定電子券」，5月12日上午10點將以電腦抽出面額200元電子券，有1萬5000位幸運兒可以中獎，獲獎民眾於5月17日至10月31日，持券前往全桃園各指定觀光工廠消費。

觀光工廠 張善政

延伸閱讀

考季近 張善政桃園孔廟為考生祈福蓋圓夢章 祝好成績

杜紫軍接桃園工策會執行長 議員批團隊沒成員、是黑機關？

桃園高級商辦賭場被破 張善政心情大好直批「老鼠屎」

桃首座庇護工場結合超商 張善政宣傳母親節禮盒

相關新聞

綜合莓驗出A肝病毒！好市多延遲交出2400客戶名單

好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，好市多還因為拖延提供提供客戶名單...

錯過了 沒有下次！雲門「薪傳」今晚兩廳院戶外轉播

雲門舞集50周年，演出雲門創辦人林懷民的經典舞作「薪傳」，全台近2萬4000 張一般票皆已完售，上周起，在台北國家戲劇院...

今晚最後一波春雨報到驟降10度 下周首波梅雨鋒面接力

中央氣象局表示，今天晚間起鋒面通過及東北季風增強，各地天氣轉涼，將迎來今年最後一波春雨，今晚至明天北部及東北部地區溫度驟...

我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口 專家：必須監控這點

我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口。衛福部食藥署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，並公布最新風險評估報告指出，若民...

桃園觀光工廠嘉年華1.5萬人有機會抽中電子購物券

桃園市長張善政今天中午前往虎頭山創新園區，出席桃園觀光工廠嘉年華並表示，今年是經濟部耕耘「觀光工廠」20周年，20年來各...

鋒面來了！馬祖發布大雨特報 留意雷擊、強陣風

鋒面通過影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，馬祖地區有局部大雨發生的機率，同時提醒民眾注意雷擊、強陣風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦