桃園觀光工廠嘉年華1.5萬人有機會抽中電子購物券

桃園市長張善政今天中午前往虎頭山創新園區，出席桃園觀光工廠嘉年華並表示，今年是經濟部耕耘「觀光工廠」20周年，20年來各縣市努力推動，桃園觀光工廠及產業文化館最多。市府將於5月串連全桃園觀光工廠，加碼觀光工廠限定電子券及購物金，鼓勵民眾踴躍參與認識不同的在地產業，也體驗職人手作的樂趣。

桃園觀光工廠嘉年華首度串聯基隆、新北、台中、彰化、南投、高雄、嘉義市30家觀光工廠聯合展售；也首度引進數位科技體驗，讓民眾親身體驗虛、實觀光工廠旅遊，並結合新創園區孕育的「阿虎無人自駕車」讓民眾體驗。

張善政表示，今年4月起，經濟部每個月在不同縣市都有觀光工廠展覽活動，桃園市為首站，觀光工廠各有特色，希望將桃園觀光工廠的成功經驗分享到全國各縣市，讓全國的觀光工廠發展得更好。

張善政一一參觀觀光工廠攤位，並騎乘太平洋自行車博物館自行車，體驗搭乘自駕車；隨後也進展館體驗沈浸式數位孿生數位科技。（按台灣技術交易資訊網說明，「數位孿生」(Digital Twin）意思為綜合大數據、物聯網、AI機器學習、AR/VR等技術，在虛擬世界中創造一個可模擬真實狀況的數位分身，並針對實體設備、物件或流程，進行監控、分析、模擬及預測。）

經發局長張誠表示，5月2日早上10點至5月11日晚上11點55分開放全台民眾至KKDAY活動網（網址https://2023tft.rezio.shop/zh-TW）登記「桃園觀光工廠限定電子券」，5月12日上午10點將以電腦抽出面額200元電子券，有1萬5000位幸運兒可以中獎，獲獎民眾於5月17日至10月31日，持券前往全桃園各指定觀光工廠消費。