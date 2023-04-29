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西拉雅風景區三天森活節民眾毛孩同樂 趣味學消防知識

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝

西拉雅風景區今天舉辦「西拉雅森活節」，連三天有草原音樂會、草原市集、熱氣球嘉年華、毛孩運動會、親子童樂會等熱鬧活動。今晚還有「熱氣球光雕秀」。風景區管理處長徐振能邀請大家來體驗，相信在絕美草原星空、搭配熱氣球光雕下，絕對是一場刺激觀感的享受。

他說，要搭乘或觀看熱氣球活動的民眾，要把握明天與後天，現場並有喔熊造型的可愛迷你熱氣球也會一起同歡。明天還有「毛孩運動會」有鮮食DIY、毛孩講座等，邀請民眾「帶著家中喵星人、汪星人一起熱鬧享受西拉雅大草原」。

消防局長李明峯則表示，這樣大型的活動許多民眾參加，「我們的防災宣導把握機會不能缺席」，希望能夠將公共防災意識、個人居家防火意識，推廣到每個角落及每個人身上，達到火災預防、居家安全目的。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出，清明雖已告一段落，但我們消防弟兄仍不斷穿梭在雜草火警之中，希望鄉親朋友們享受優閒的午後時光，也能仔細聽消防人員的宣導內容，心中常保憂患意識便能遠離災禍，增添安心。

西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，親子趣味學消防知識。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，親子趣味學消防知識。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，親子趣味學消防知識。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，親子趣味學消防知識。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，親子趣味學消防知識。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，親子趣味學消防知識。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
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西拉雅風景區連三天森活節，親子趣味學消防知識。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，親子趣味學消防知識。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝
西拉雅風景區連三天森活節，民眾毛孩同樂。記者周宗禎／翻攝

熱氣球嘉年華 意識 運動

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