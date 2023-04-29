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綜合莓驗出A肝病毒！好市多延遲交出2400客戶名單

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒。圖／讀者提供
好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒。圖／讀者提供

好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，好市多還因為拖延提供提供客戶名單，被高雄市衛生局依傳染病防治法開罰30萬元。好市多今天表示，名單準備需要時間，已在昨天上午11時許把客戶的名單與聯絡方式提供給衛生局。

高市衛生局4月11日接獲食藥署通知「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，在美國已疑似導致5人感染A肝，且產品之後確實也驗出A肝病毒，衛生局4月11日即令業者下架相關商品，並要求業者在4月27日前交出售出客戶名單，以利進行防疫追蹤。

據了解，科克蘭冷凍三種綜合莓共進口1萬7431.78公斤，僅剩367.43公斤，等於超過1.7萬公斤已售出；好市多人員面對衛生局要求交出銷售名單時，一度以個資法、要保護客戶隱私等理由，規避交出名單，衛生局依照傳染病防治法開罰30萬元後，好市多才終於交出銷售名單及聯絡方式。

衛生局說，依據好市多提供銷貨清冊，衛生局現掌握高雄市2400多名銷售對象，已在昨天完成簡訊通知，若民眾有發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不適與黃疸等症狀要快就醫。

好市多表示，前晚8點多收到衛生局要求提供購買名單後，便配合準備，由於名單準備需要時間，因此於昨天上午11點多，提供衛生局完整購買會員名單和聯繫資訊。好市多會持續和積極配合主管單位的指示來辦理。

衛生局掌握有2400多人購買Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓，已在昨天完成簡訊通知，提醒60天內注注意有無症狀。圖／讀者提供
衛生局掌握有2400多人購買Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓，已在昨天完成簡訊通知，提醒60天內注注意有無症狀。圖／讀者提供

衛生局 好市多 客戶

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