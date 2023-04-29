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誤食老鼠藥恐內出血 腸胃不適血尿血便應速就醫

中央社／ 台北29日電

澳洲來台交換生老鼠中毒事件，毒物專家今天表示，根據誤食的量多少，剛開始症狀可能是腸胃道不適、噁心、嘔吐、肚子痛等，慢慢會出現如血尿、血便等現象，若有疑慮要立刻就醫。

來台灣淡江大學當交換生的澳洲大學生蕭里（AlexShorey）老鼠藥中毒，經診斷台北醫學大學附設醫院為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，即「超級華法林」（Superwarfarin）中毒，目前已轉至普通病房，病人自述應與街頭小吃無關。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體聯訪表示，一般在醫院所使用的抗凝劑名稱是「華法林」（Warfarin），至於使用時機，例如外科醫師幫病人開刀，包括心臟瓣膜置換、靜脈阻塞等，抗凝劑在醫院中是合法用藥。

顏宗海表示，今天所提及個案則是「超級華法林」（Superwarfarin）中毒，雖然也是抗凝劑，但主要是用來滅鼠的一種老鼠藥，「本來就不是給人吃的」，且老鼠藥通常會添加臭味劑，預防民眾誤食。

比起醫院使用藥物，顏宗海表示，超級華法林的半衰期很長，且抗凝血作用更強，如果民眾不慎誤食，將影響體內凝血功能，引起內出血。

顏宗海說，症狀包括泌尿道出血、血尿、血便，也就是腸胃道、泌尿道出血，有些病人連刷牙時牙齦都會出血，甚至女性患者如果誤食，可能出現經血異常量多狀況。

顏宗海表示，臨床上有解毒劑維他命K1可注射，但若出血症狀嚴重，打了維他命K1也沒效，輸血也能改善，民眾如果不小心誤食，應儘速就醫。

顏宗海提醒，根據誤食的量多少，剛開始症狀可能是腸胃道不適、噁心、嘔吐、肚子痛等，慢慢會出現內出血的現象，如血尿、血便等，民眾若懷疑自己不小心誤食老鼠藥，要立刻就醫治療。

老鼠 中毒 血尿

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