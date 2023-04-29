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今晚迎最後一波春雨驟降10度 下周首波梅雨鋒面接力

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今晚最後一波春雨報到驟降10度 下周首波梅雨鋒面接力

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，各地都有局部短暫陣雨或雷雨機率。 本報資料照片
明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，各地都有局部短暫陣雨或雷雨機率。 本報資料照片

中央氣象局表示，今天晚間起鋒面通過及東北季風增強，各地天氣轉涼，將迎來今年最後一波春雨，今晚至明天北部及東北部地區溫度驟降10度，約僅剩18至22度，東半部、中部以北地區、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率。周一起東北季風影響減弱，各地轉乾，但下周六再迎第一波梅雨鋒面，將為各地帶來雨勢。

氣象局預報員趙紘表示，今晚至明天鋒面通過，各地降雨機率高，東半部、中部以北地區、南部山區有局部短暫雨，東半部地區除降雨外，還有雷電訊號，南部地區平地則為多雲天氣。下周一東北季風減弱偏東風，清晨至上午西半部地區仍有部分降雨，中午過後就會逐漸轉乾，僅剩東半部地區有雨。下周二各地為多雲到晴天氣，僅東半部有零星飄雨，西半部山區午後有雨。

趙紘指出，下周六預計迎來第一波梅雨鋒面，各地將再出現雨勢，但這波為移動性鋒面，與典型的西南風滯留性鋒面不同，不會帶來太強的雨勢。

氣溫方面，趙紘表示，今晚北部、宜蘭及花蓮北部地區將逐漸降溫，明天整天僅剩18至22度，與今天31度高溫相差10度以上，其他地區清晨約22至24度，但到白天就會回升至27到21度，南北溫差大。周一清晨各地仍偏涼，午後溫度就會回升，北部地區高溫約24度，預計周二會回到27度以上。

另外，他也說，今天晚間台南以北、東半部、澎湖、金門及馬祖地區會有強陣風，提醒民眾留意。

東北季風 高溫

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