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好望角風景區推動復育10萬株野百合 期待滿山開花美景

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮公所鎮內在著名景點「好望角」推動復育野百合，計畫在農曆年底前完成栽植10萬株的目標。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮公所鎮內在著名景點「好望角」推動復育野百合，計畫在農曆年底前完成栽植10萬株的目標。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣後龍鎮公所鎮內在著名景點「好望角」推動復育野百合，從年初迄今已栽植8000株，最近陸續開花，綻放迷人的花朵，隨風搖曳，後龍鎮長謝清輝計畫在農曆年底前完成栽植10萬株的目標，期盼未來好望角能滿山遍開，打造後龍的野百合花季。

此外，鄰近好望角的「海角樂園」也栽種天人菊，目前也陸續綻放，為濱海增添景致。

謝清輝說，早年在後龍濱海地區山林經常可見野百合綻放，如今數量愈來愈少，推動野百合復育計畫是他的競選政見之一，上任後就積極尋覓適合地點復育，好望角是鎮內著名景點，選定為復育地點後，從今年1月初開始栽植，並請來對野百合栽培有經驗受天宮義工黃金燦提供專業指導，將在 年底完成栽種10萬株的目標，目前栽種的多是原生種台灣野百合，少數是其他品種。

好望角風景區是賞海、賞夕陽的絕佳地點，海岸地帶一覽無遺，視野遼闊，加上沿海矗立許多風力發電機，假日遊客眾多；近來鎮公所在觀景台周邊栽種的野百合已陸續開花，在風中搖曳生姿，與風力發電機旋轉的扇葉共舞，吸引遊人目光。

在好望角景區不遠處的「海角樂園」，鎮公所也選定在當地廣植天人菊，最近也開始有鮮豔的小花繽放，搭配藍天、白雲和蔚藍大海，為海角樂園增添迷人景致。

苗栗縣後龍鎮公所鎮內在著名景點「好望角」推動復育野百合，計畫在農曆年底前完成栽植10萬株的目標。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮公所鎮內在著名景點「好望角」推動復育野百合，計畫在農曆年底前完成栽植10萬株的目標。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮公所在濱海地區「海角樂園」栽植天人菊，最近已有部分開花，增添美麗的景致。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮公所在濱海地區「海角樂園」栽植天人菊，最近已有部分開花，增添美麗的景致。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮公所在濱海地區「海角樂園」栽植天人菊，最近已有部分開花，增添美麗的景致。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮公所在濱海地區「海角樂園」栽植天人菊，最近已有部分開花，增添美麗的景致。記者胡蓬生／攝影

野百合 謝清輝 義工

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