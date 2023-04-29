好望角風景區推動復育10萬株野百合 期待滿山開花美景

苗栗縣後龍鎮公所鎮內在著名景點「好望角」推動復育野百合，從年初迄今已栽植8000株，最近陸續開花，綻放迷人的花朵，隨風搖曳，後龍鎮長謝清輝計畫在農曆年底前完成栽植10萬株的目標，期盼未來好望角能滿山遍開，打造後龍的野百合花季。

此外，鄰近好望角的「海角樂園」也栽種天人菊，目前也陸續綻放，為濱海增添景致。

謝清輝說，早年在後龍濱海地區山林經常可見野百合綻放，如今數量愈來愈少，推動野百合復育計畫是他的競選政見之一，上任後就積極尋覓適合地點復育，好望角是鎮內著名景點，選定為復育地點後，從今年1月初開始栽植，並請來對野百合栽培有經驗受天宮義工黃金燦提供專業指導，將在 年底完成栽種10萬株的目標，目前栽種的多是原生種台灣野百合，少數是其他品種。

好望角風景區是賞海、賞夕陽的絕佳地點，海岸地帶一覽無遺，視野遼闊，加上沿海矗立許多風力發電機，假日遊客眾多；近來鎮公所在觀景台周邊栽種的野百合已陸續開花，在風中搖曳生姿，與風力發電機旋轉的扇葉共舞，吸引遊人目光。