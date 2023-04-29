客家文化教育嘉年華今熱鬧登場 邊玩邊感受學習

為傳承客家教育文化，桃園市教育局今於楊梅富岡國小辦理客家文化嘉年華暨百名客華雙語教師試辦計畫成果展，共有上百名教師共同展現桃園推動客華雙聲帶豐碩教學成果，今也設計Hakka Life客家文化教育嘉年華以動靜態藝文展演及豐富的體驗活動讓學生感受客家文化。

教育局自2021年起辦理百名客華雙語教師及客華雙聲帶教學計畫，共計39校百名以上教師共同參與。教育局表示，參與客華雙聲帶計畫教師們在體育、藝文及生活課程或課餘時間中融入客語教學，提升學生音韻辨識及客語學習的能力，成果豐碩。

楊梅富岡國小老師范敏華指出，富岡原本就是一個客家庄，家長大多說海陸腔的客家話，她在帶領學生上體育課時，運用客家語數數暖身操及在課堂上與學生交互使用客家語。學生反應老師用客家語教學時，就像聽到阿公阿婆的聲音，跟老師一起用客語對話，感覺特別親切。

楊梅大同國小老師廖美香說，每天會讓學生從簡單的語詞開始學習，並延伸到生活對話，先生早、大家早、下課咧、承蒙你、食飯要先洗手。學生除主動跟老師分享自己在家跟家人講客家話的情形，回到家更與家人分享在學校學到的客家話，增加更多親子互動的趣味。

今活動也設計Hakka Life客家文化教育嘉年華以動靜態藝文展演及豐富的體驗活動，讓小學生在感受生活中的客家文化，並在互動中運用客語交流學習。不僅有熱鬧新潮的現代客語歌謠，也有傳統與現代相互輝映的精彩展演。