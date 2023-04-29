加拿大全齡牛肉擬開放進口 食藥署預告30天

台加關係升溫，台灣與加拿大2月已正式啟動「投資促進及保障協議」談判，其中包括開放30月齡以上的加拿大牛肉進口。食藥署近日預告，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期30天。

台灣目前僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，自2021年1月1日起，已開放包括30月齡以上的全牛齡美牛進口。台加今年2月已正式啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判，其中包括加拿大盼能比照美牛，開放30月齡以上的加拿大牛肉進口。

衛生福利部食品藥物管理署4月27日預告，繼美國後，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期共30天，供外界提供意見。

對於民眾關心的食品安全，在於俗稱「狂牛症」的牛海綿狀腦病（BSE），林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體聯訪表示，BSE分為典型與非典型兩種，其中典型BSE會傳染給人類，引發新型庫賈氏病。

「典型狂牛症」指牛隻吃到受病源污染的飼料，而感染狂牛症；「非典型狂牛症」則是牛隻因遺傳等自然因素，自然發生的狂牛症。

顏宗海指出，食藥署的加拿大進口牛肉相關產品健康風險評估報告中，依加拿大資料，最後一次看到典型BSE是在2015年，所以報告中據此資料進行風險評估，套用在國人食用加拿大牛習慣，認為風險低。

若查詢相關新聞事件，顏宗海表示，非典型BSE在加拿大至2021年仍有所聞，雖然目前科學證據顯示非典型BSE跟新型庫賈氏病無關，但站在醫學的角度，風險評估應該要是動態的，而非固定，主管機關仍應密切追蹤。

顏宗海強調，未來加拿大又出現典型BSE，現在的風險評估就不存在，應重新評估，「這很重要」，因為風險評估是個動態過程，且臨床上都知道，新型庫賈氏病沒有好的治療方式，是很嚴重問題。

他說，風險評估是動態過程，目前評估沒有問題，萬一未來加拿大又出現典型BSE案例，或是新醫學研究發現非典型BSE仍有危險，就要重新進行風險評估，不能照單全收現在的結論，這樣才能幫民眾的食安把關。

根據風險評估報告，牛肉消費者只吃加拿大進口牛肉之最壞情境假設下，食用帶骨牛肉和牛內臟的終生風險中位數分別為每百億人中約2.24人、每百億人中約6.68人。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，今年2月，由於加拿大已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為BSE風險可忽略國家，經專家諮詢會通過、實地查核、完成風險評估後，預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」修正草案，目前仍處於預告期，上路時間未定。