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好市多「科克蘭綜合莓」出包會員氣炸喊告！業者回應了

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒。圖／食藥署提供
好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒。圖／食藥署提供

好市多販售的「科克蘭冷凍三種綜合莓」被檢出A型肝炎汙染，讓許多已購買、甚至已吃下肚的的會員人心惶惶，還有人在好市多臉書社團留言說出現拉肚子、上吐下瀉等症狀，更有大批會員氣炸想聯署喊告。對此好市多回應：「好市多會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，請至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，我們將協助處理。若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡，謝謝。」

好市多昨晚發布聲明稿指出，今年3月2日至4月11日期間所販售的#1010598「科克蘭冷凍三種綜合莓」，其中部分商品（有效日期至2023年9月19日）經檢出A型肝炎病毒汙染，好市多主動向食藥署報驗後，立即配合通知會員召回該商品，並提醒好市多會員若持有該商品，請立即停止使用，攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

好市多表示，收到衛生局通知後，已立即將該商品從賣場及線上通路全數下架，同時配合衛生局進行商品召回，對於造成會員不便深感抱歉，將盡全力協助會員辦理退貨程序，以維護會員權益。若有疑問，可撥打台灣好市多客服中心專線449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02），服務時間為週一至週日上午9點30分至晚上9點30分。

此外，好市多於前晚8點多收到衛生局要求提供購買名單後，便配合準備，由於名單準備需要時間，因此於昨日11點多提供衛生局完整購買會員名單和聯繫資訊。好市多會持續和積極配合主管單位的指示來辦理。

好市多 衛生局 電話客服

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