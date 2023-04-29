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馬偕醫院細胞治療論壇 聚焦CAR-T療法期許「便宜又快」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
馬偕醫院今舉辦「細胞治療論壇」聚焦細胞治療CAR-T療法，期望給病人「便宜又快」治療方式。記者沈能元／攝影
馬偕醫院今舉辦「細胞治療論壇」聚焦細胞治療CAR-T療法，期望給病人「便宜又快」治療方式。記者沈能元／攝影

細胞治療漸成未來醫療趨勢，「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」稱為「再生醫療雙法」，目前正在立法院審議。馬偕醫院今舉辦「細胞治療論壇」，馬偕醫院細胞與再生醫療中心主任張義芳說，2017年細胞治療CAR-T療法首次被發表後，近年來細胞治療大幅進展，於醫界、業界仍有許多議題值得探討。衛福部國健署長吳昭軍說，隨著精準醫療、再生醫療發展，為民眾提供更為精準的診斷，讓疾病治療有更好的方式，守護國人健康。

張義芳說，隨著細胞治療發展，2021年時，國際間細胞治療CAR-T療法相關研究數量已經破千，2022年也有更多研究出爐，2至3年後，研究數量應會破兩千，目前治療對象仍以血液疾病占多數。雖然細胞治療CAR-T療法已有數十年發展基礎，但仍有價格昂貴、製劑時間過長等二大限制，讓病人裹足不前，也可能在接受治療的過程中不敵病程發展而死亡。

「細胞治療價錢是病人的痛，也是醫師的痛。」張義芳說，細胞治療製劑正蓬勃發展，如果治療製劑比同類藥物價格有優勢，或有不同適應症，目前製造製劑傾向以非病毒製程方式，有機會把價格拉低至目前的五分之一至十分之一，以降低成本，期望讓病人能夠感受到「便宜又快」的轉變。

論壇講者、安邦生技資深醫學顧問林建廷說，細胞治療以CAR-T療法為大宗，但仍有不足地方，如治療腫瘤標的不夠多，目前多用於血液疾病，且無法保證可以完全根治，而對於可否與其他藥物併用的經驗、研究也相當缺乏。不過，為提升病人治療效果，可以先透過藥物、製劑等方式，移除腫瘤內不利細胞治療的因素後，再使用細胞治療，即可達到較佳的治療效果。

張義芳說，台灣醫療實力不容小覷，應跟著世界醫療發展潮流，且對癌症病人來說，時間非常寶貴，礙於環境限制，台灣要走出去實在辛苦，而考慮讓世界走進來，讓台灣醫療向世界接軌，為病人提供更新且合理價格、良好治療、妥善照顧，為共同努力目標。

馬偕醫院 腫瘤 醫師

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