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女大學生校園「上空」驚動學校高層 表演訴求曝光

「A肝莓」只給退貨？ 消基會斥好市多沒做好把關：消費者可求償

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

知名美式賣場好市多「科克蘭綜合莓」驚傳驗出A肝病毒，食用者恐增加感染A肝機率，且受汙染綜合莓已售出近萬包，好市多昨聲明會員若持有該商品可辦理退貨。對此，消基會指出，好市多只講到可辦理退貨，卻完全沒有提及賠償，消費者可依據消保法請求賠償，甚至要求懲罰性賠償金，消基會未來也不排除替消費者進行團體訴訟。

好市多自智利進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」4月10日於邊境被驗出Ａ肝病毒，衛福部食藥署啟動後市場稽查，於高雄市好市多門市抽驗5件產品，其中1件陽性，要求該批產品下架銷毀，但受汙染綜合莓已售出近萬包。好市多昨發出聲明指出，已立即全數下架該商品，並將盡全力協助會員辦理退貨程序。

但消基會董事長吳榮達說，這件事情上，是好市多沒有做好把關工作，但好市多聲明卻只針對退貨部分，完全沒有提到賠償相關事宜，根據消保法第7條，商品或服務損害於消費者或第三人時，企業應負連帶賠償責任。再者，消保法第51條也明定，因企業經營者故意所致損害，消費者可依損害輕重請求1倍、3倍或5倍的懲罰性賠償金。

吳榮達進一步呼籲好市多應交代清楚退款、賠償方式，若後續消基會接獲消費者申訴，不排除協助消費者提出團體訴訟。此外，他也呼籲主管機關應加強邊境查驗、國內稽查，尤其是針對常出問題的進口產品。

好市多Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓，被檢驗出A肝病毒陽性。圖／讀者提供
好市多Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓，被檢驗出A肝病毒陽性。圖／讀者提供

好市多 消基會 肝病

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