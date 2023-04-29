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阿里山連假住宿一房難求 地方盼解決缺工提升量能

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
阿里山EASY GO年中好禮分享節，即日起至5月1日在台北車站舉辦。記者周湘芸／攝影
阿里山EASY GO年中好禮分享節，即日起至5月1日在台北車站舉辦。記者周湘芸／攝影

疫後觀光業力拚復甦，阿里山國家風景區管理處即日起至5月1日，在台北車站大廳邀集22個攤商舉辦「阿里山EASY GO年中好禮分享節」，行銷在地產品。阿里山風管處副處長陳榮欽表示，隨著觀光客回流，五一及端午連假嘉義縣訂房率都達8成以上，阿里山上住宿更是幾乎全滿，希望缺工問題盡快解決，滿足服務量能。

陳榮欽指出，疫後觀光客陸續回流，阿里山風景區連假期間住宿都是一房難求，連帶提升整體嘉義縣住宿達8成以上，平日適逢企業團體旅遊、學校畢業旅行等，也都能維持一定熱度，但近期受旅宿業缺工影響，位於山上的旅宿業影響更加嚴重，房間多半不敢開到滿，現在政府已陸續祭出相關措施，希望能加速解決缺工問題。

陳榮欽也說，國境開放加速吸引國際觀光客，雖然今年第一季來台觀光客以日韓為大宗，但阿里山國家風景區過去以陸客、東南亞及港澳旅客居多，較偏好大自然山林行程；現在陸客尚未開放，就是以東南亞旅客最多，此次來台北車站行銷，希望帶動原先僅在北部地區遊玩的旅客，也能到阿里山等中南部地區走走。

阿里山國家風景區管理處2018年起建置阿里山EASY GO電商平台，每年推出阿里山EASY GO年中好禮分享節，即日起至5月1日在台北車站舉辦，邀請22家在地品牌參展，更祭出消費滿500元即可抽總額10萬元獎項，最大獎為現金1萬元，另設有阿里山氛圍打卡點、阿里山風情茶屋體驗區等。

阿里山EASY GO年中好禮分享節，協助業者行銷在地產品。記者周湘芸／攝影
阿里山EASY GO年中好禮分享節，協助業者行銷在地產品。記者周湘芸／攝影
阿里山EASY GO年中好禮分享節，邀請22家在地品牌參展。記者周湘芸／攝影
阿里山EASY GO年中好禮分享節，邀請22家在地品牌參展。記者周湘芸／攝影

阿里山 台北車站

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