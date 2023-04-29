好市多賣「A肝莓」 遲未提供銷售清單 高雄衛生局先開罰30萬！

好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」被高雄市衛生局抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，抽驗不合格產品於2023年1月19日進口1萬7431.78公斤，目前庫存僅剩367.43公斤（203包、每包1.81kg）。衛生局為追流向，請好市多提供銷售對象名單，好市多一度以個資法等理由，拖延交出客戶名單，衛生局已依傳染病防治制開出最高額30萬元罰單，

另產品檢出A肝病毒，高雄衛生局也將依食安法開罰，最高可罰到2億元。

據了解，高市衛生局為了追查問題冷凍莓果的流向，要求好市多提供銷貨清單，但好市多人員以個資法、需保護客戶隱私等理由，一再規避交出名單，讓衛生局昨早依「傳染病防治法」拒絕、規避或妨礙政府機關調查，開出30萬元罰單（依法可罰6萬至30萬元），在得連續處罰下，好市多於昨中午交出客戶名單。好市多表示，稍後將由公關公司回應。

衛生局表示，該批檢出A型肝炎病毒陽性的冷凍莓果，衛生局已責請業者提供銷貨對象清單，後續並由衛生局進行健康監測，另將依據其違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，依食品衛生管理法第44條處以新台幣6萬以上、2億以下罰款。好市多表示，稍後將由公關公司回應。

衛生局說，美國食品藥物管理局（FDA）在3月17日發布業者自主回收多個品牌的冷凍有機草莓及水果產品，衛生局在4月11日接獲衛福部食藥署通知後，即立即啟動聯合稽查好市多冷凍綜合莓，在查驗、抽樣5批同類產品中，發現智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19）抽驗檢出A肝病毒，依法全面下架並銷毀。

衛生局將主動發簡訊提醒消費者，請各級醫療院所加強通報，進行健康監測，如已經購買該品項的消費者，可持會員卡及該項產品至賣場辦理退貨或撥打好市多客服專線449-9909（手機請先撥02）詢問相關事宜。

好市多近期報驗同類產品（成分：藍莓+黑莓+覆盆莓；規格1.81公斤）鋪貨全台各分店門市銷售，已責請全台賣場自主性預防下架5萬3186.85公斤，抽驗不合格產品於2023年1月19日進口1萬7431.78公斤，待銷毀203包（367.43公斤）。

該批檢出A型肝炎病毒陽性產品，衛生局已責請業者提供銷貨對象清單，後續並由衛生局進行健康監測。另將依法裁罰，不合格產品依法銷毀，呼籲民眾及食品業者暫停使用該產品，食品業者如有使用該批原料，依食安法應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並於食品業者登錄平台或各縣市衛生局線上通報。

衛生局指出，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

本次事件為食品抽驗病毒陽性，經初步疫調，高雄市今年累計5例A型肝炎確診個案均未食用冷凍莓，目前尚未有A型肝炎個案確認與本批莓果相關。衛生局亦已啟動擴大監測，請各級醫療院所醫師診療如發現急性肝炎症狀個案，詢問有無相關飲食史並進行通報採檢。