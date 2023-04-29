雙和醫院被爆料拖欠1年未給防疫津貼 員工揚言不給就罷工

日前疫情嚴重，中央編列防疫相關津貼預算，提供給警消醫護等第一線工作人員作為補貼。如今有爆料者指出，新北市中和區雙和醫院拖欠津貼超過1年，揚言若不在1周內發放，就要發起罷工行動。但雙和醫院今回應表示，絕無刻意拖延、拖欠與刁難情事。

該名爆料者在PTT發文表示，雙和醫院至今竟尚未發放2022年3月及8月至12月的防疫津貼，經了解衛福部已預撥該津貼至各醫療院所，雙和醫院拖欠1年以上遲不發放。

爆料者指出，院方原本預計今年3月底發放，又改4月底發放，結果還是沒發出，又要再度延後時程。並質疑雙和醫院是惡意霸佔防疫津貼，此舉令內部醫護人員相當憤怒，醫院應遵守公告日期在4月底前全數發放，且已有醫護人員已向立委投訴，表示若1周內再不發放，就會協同立委至立法院召開記者會，並發起罷工行動。

爆料人員指出，雙和醫院有三項重大瑕疵：一、如此龐大的預算，動輒上千萬甚至上億，醫院是否有不當使用至其他用途，政府有關單位應徹查。二、衛福部已預撥款至各醫院，雙和醫院卻拖欠一年以上，其衍生之利息收入，是否應屬原訂發放之醫護人員？三、醫院惡劣霸占防疫津貼，是否有相關法令及規範進行懲處及裁罰，政府相關部門應制訂規範以保障醫護人員之權益。

對此，雙和醫院表示，因防疫津貼申報系統轉換， 2022年3月防疫津貼正在審核中，本院尚未收到款項。2022年8月的防疫津貼，已於今年4月底併薪發放。 2022年9至12月防疫津貼，目前正向政府補件申請複審中，待名單確認後，將盡速發放。

雙和醫院表示，本院按「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護之醫事人員及相關人員津貼申請作業須知」第8點規定， 設有相關管道提供同仁自由查閱，希望以公開透明方式確保員工權利。

雙和醫院指出，本院配合國家防疫政策，也深知第一線醫護人員在防疫相關醫務工作的辛勞。本院一直秉持公正、公平原則，執行政府發放規範及行政作業程序，絕無刻意拖延、拖欠與刁難之情事。對此相關報導，本院深表遺憾，除檢討作業流程，也將加強溝通與協調，以更公開、透明的方式讓同仁知悉權益。