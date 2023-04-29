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高雄36.2度！中午前後留意熱傷害 5縣市飆高溫燈號
中央氣象局今天中午12點47分發布高溫資訊，中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號，提醒民眾留意高溫炎熱。
高雄市內門和月眉測站都已出現36.2度高溫，屏東縣高雄農改測站也有35.9度，台南市玉井35.8度。
氣象局提醒，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。
氣象局說，今天白天各地及澎湖、金門為多雲到晴，僅東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後大台北地區及西半部山區有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。
今晚起至明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部以北地區、南部山區及澎湖有局部短暫陣雨，金門及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。
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